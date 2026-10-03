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صحة

ما حقيقة "فيتامين إف" وفوائده؟

Lebanon 24
03-10-2026 | 04:00
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قد يصادفك اسم "فيتامين إف" في مقال صحي أو على أحد مستحضرات العناية بالبشرة، فتظن أنه فيتامين آخر يحتاجه جسمك. لكن الاسم يخفي حقيقة مختلفة: ما نتحدث عنه دهون أساسية، وليس فيتامينا.

وبحسب "كليفلاند كلينيك"، تعود التسمية إلى عشرينيات القرن الماضي، عندما اعتقد العلماء أن مادتين غذائيتين تنتميان إلى عائلة الفيتامينات، قبل أن يتبين أنهما أحماض دهنية. وبقي الاسم متداولا رغم تغير التصنيف العلمي.
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مادتان وراء الاسم

يشير "فيتامين إف" إلى حمض ألفا-لينولينيك، الذي ينتمي إلى عائلة أوميغا 3، وحمض اللينوليك، الذي ينتمي إلى عائلة أوميغا 6.

وكلاهما من الدهون المتعددة غير المشبعة، ويصنفان ضمن الأحماض الدهنية الأساسية، أي أن الجسم يحتاج إلى الحصول عليهما من الغذاء لأنه لا يستطيع تصنيعهما بنفسه.

وهنا تختلف كلمة "أساسية" عن الوصف الدعائي الذي قد يظهر على عبوات المكملات؛ فهي تعبر عن حاجة غذائية فعلية، لكنها لا تعني أن كل شخص يحتاج إلى تناول مكمل خاص لتعويضها.

لماذا يحتاجهما الجسم؟

تدخل هذه الأحماض في تركيب أغشية الخلايا، وتساعد على منحها البنية والمرونة اللازمتين لعملها. كما تشارك في النمو والتطور، وتوفر الطاقة، وتدخل في مسارات إنتاج مركبات تنظم وظائف مختلفة في الجسم.

ولا تعني أهميتها أن تناول المزيد منها يحقق فوائد إضافية بلا حدود. فالقيمة الصحية ترتبط بالنظام الغذائي ككل، وبنوع الدهون التي تحل محلها، وليس بإضافة الزيت أو المكسرات إلى الطعام من دون مراعاة الكميات.

فعندما تحل الدهون غير المشبعة محل جزء من الدهون المشبعة، ضمن نظام غذائي متوازن، يمكن أن تساعد على تحسين مستويات الكوليسترول ودعم صحة القلب.

ماذا عن البشرة؟

للأحماض الدهنية الأساسية دور في دعم الحاجز الطبيعي للبشرة، الذي يساعد على الاحتفاظ بالرطوبة وحمايتها من العوامل الخارجية.

وقد يرتبط نقصها بجفاف الجلد ومشكلاته، لكن ذلك لا يعني أن كل حالة جفاف سببها نقص هذه الدهون، أو أن مستحضرا يحمل اسم "فيتامين إف" سيعالجها.

كذلك، يجب التمييز بين الحصول على الدهون من الطعام واستخدامها في منتجات العناية بالبشرة؛ فلكل منهما طريقة استخدام مختلفة، ولا يحل أحدهما تلقائيا محل الآخر.

أين تجده في الطعام؟

تشمل المصادر الغذائية الجوز وبذور الكتان والشيا وبذور دوار الشمس، إلى جانب زيوت نباتية مثل زيت الكانولا والصويا والكتان.

وتختلف نسبة الحمضين بين الأطعمة؛ فبعض المصادر أغنى بألفا-لينولينيك، وأخرى توفر كمية أكبر من اللينوليك. لذلك يفيد تنويع المصادر بدلا من الاعتماد على طعام واحد.

أما الحديث عن دور أوميغا 3 في تطور الدماغ والعينين، فلا ينبغي اختزاله في "فيتامين إف"، لأن هذه العائلة تضم أحماضا أخرى، تختلف وظائفها ومصادرها.

هل تحتاج إلى مكمل؟

الاسم لا يشير إلى فيتامين إضافي ينبغي شراؤه. ويمكن الحصول على الحمضين من أطعمة يومية ضمن نظام متوازن.

وإذا كنت تفكر في استخدام مكملات، فاستشر الطبيب أو الصيدلي، خصوصا عند تناول أدوية أخرى؛ إذ قد تتداخل بعض مكملات أوميغا 3 مع مميعات الدم.

أما تناول الجوز والبذور بالكميات المعتادة، فلا ينبغي التعامل معه بالطريقة نفسها التي نتعامل بها مع المكملات المركزة.
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