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صحة

بعد انقطاع الطمث.. فاكهة مجففة قد تبطئ فقدان كثافة العظام

Lebanon 24
04-10-2026 | 09:46
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بعد انقطاع الطمث.. فاكهة مجففة قد تبطئ فقدان كثافة العظام
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قد يحمل البرقوق المجفف فوائد تتجاوز دوره المعروف في تحسين الهضم، إذ تشير دراسات حديثة إلى أن تناوله بانتظام قد يساعد على إبطاء فقدان كثافة العظام لدى النساء بعد انقطاع الطمث.

وتزداد هشاشة العظام بعد انقطاع الطمث نتيجة انخفاض هرمون الإستروجين؛ ما يسرع عملية فقدان الكتلة العظمية ويرفع خطر الإصابة بالهشاشة والكسور، وفقًا لمجلة "Marianne Waldenfels".
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ويحتوي البرقوق المجفف على فيتامين "ك" والبوتاسيوم والنحاس والألياف، إلى جانب مركبات البوليفينول التي تتميز بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، ويعتقد الباحثون أنها قد تلعب دورًا في تأثيره المحتمل على صحة العظام.
 
وفي دراسة عشوائية استمرت عامًا وشملت 235 امرأة بعد انقطاع الطمث، تناولت مجموعة 50 غرامًا من البرقوق المجفف يوميًّا، أي ما يعادل نحو 4 إلى 6 حبات.

وبعد عام، انخفضت كثافة عظام الورك لدى النساء اللواتي لم يتناولن البرقوق بنسبة 1.1% في المتوسط، مقابل 0.3% لدى من تناولن 50 غرامًا يوميًّا.

ولم يؤد تناول 100 غرام يوميًّا إلى فائدة إضافية واضحة، كما كان الالتزام بهذه الكمية أكثر صعوبة.

وفي مراجعة وتحليل تجميعي نُشرا عام 2026 وشملا 11 دراسة و747 مشاركًا، ظهرت فوائد محدودة لدى النساء بعد انقطاع الطمث، خصوصًا في منطقة أسفل الظهر، بينما لم تكن النتائج متسقة في جميع مناطق العظام.
 
ويشدد الباحثون على أن الأدلة لا تثبت حتى الآن أن البرقوق المجفف يمنع الكسور أو يعالج هشاشة العظام.

كما لا يُعد بديلًا عن الكالسيوم وفيتامين "د" والبروتين والنشاط البدني، خصوصًا تمارين تقوية العضلات، أو عن العلاج الطبي الموصوف للمصابين بهشاشة العظام. (إرم نيوز) 
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