هل تسرب الطاعون من مختبر روسي؟

أثارت وفاة فنية مختبر تبلغ 28 عاماً في منطقة إيركوتسك الروسية مخاوف صحية، بعدما أُصيبت بالتهاب رئوي مجهول السبب، وسط شبهات غير مؤكدة بإصابتها بالطاعون. وفرضت السلطات إجراءات احترازية، فيما تحدثت تقارير محلية عن وضع نحو 200 شخص من مخالطيها تحت المراقبة الطبية.

وكانت المتوفاة تعمل في معهد متخصص بمكافحة ، ما فتح الباب أمام تكهنات بشأن احتمال ارتباط إصابتها بحادث داخل المختبر. وتداولت تقارير روايات عن كسر قارورة تحتوي على مسبب المرض، إلا أن هذه المعلومات لم تثبت بصورة مستقلة، كما أكدت السلطات الروسية لاحقاً عدم رصد حوادث أثناء العمل مع الكائنات الدقيقة الممرضة.

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وأعلنت السلطات أن الوضع الوبائي في إيركوتسك وشيليخوف مستقر، وأن فحوص المخالطين جاءت سلبية ولم تظهر عليهم أعراض، فيما لا يزال سبب إصابة الموظفة غير محسوم رسمياً. كما قالت إنها تتابع التطورات، مؤكدة أن كثيراً من التفاصيل لم يتم التحقق منها بعد.

ويبقى الحديث عن تفشٍ للطاعون أو تسرب مؤكد من المختبر غير مثبت حتى الآن، في انتظار نتائج التحقيقات والفحوص الرسمية.