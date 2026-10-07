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صحة

إليكم أفضل وقت لتناول القهوة

Lebanon 24
07-10-2026 | 08:10
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قد تساعد القهوة على تعزيز التركيز واليقظة، لكن تناولها في وقت متأخر من اليوم قد يؤثر في جودة النوم، خاصة لدى الأشخاص الأكثر حساسية للكافيين.
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ولا يوجد توقيت واحد مناسب للجميع للتوقف عن شرب القهوة؛ إذ يختلف الجسم في سرعة التخلص من الكافيين، وقد يستغرق ذلك بين ساعتين و10 ساعات. لذلك، يُنصح عمومًا بتجنب القهوة خلال فترة ما بعد الظهر، خصوصًا إذا لاحظ الشخص أنها تؤثر في نومه.

وتؤثر عوامل عدة في مدة بقاء الكافيين في الجسم، من بينها الاختلافات الجينية، والحساسية الفردية، والأرق، إضافة إلى التوتر وقلة النوم، التي قد تجعل تأثير الكافيين أكثر وضوحًا.

أما في الصباح، فيتناول كثيرون القهوة فور الاستيقاظ، بينما قد يفضل آخرون الانتظار نحو 60 إلى 90 دقيقة. ويرتبط ذلك بمستويات هرمون الكورتيزول، الذي يرتفع طبيعيًّا خلال الصباح ويساعد على تعزيز اليقظة. ومع ذلك، لا توجد أدلة كافية تؤكد أن تأخير القهوة ضروري للجميع؛ لذا يمكن تناولها في أي وقت خلال الصباح ما دامت لا تؤثر في النوم أو الطاقة.
 
كما تختلف كمية الكافيين باختلاف نوع القهوة وحجم الحصة. وتحتوي جرعة الإسبريسو على نحو 65 ملليغرامًا من الكافيين، مقابل نحو 95 ملليغرامًا في كوب من القهوة المقطرة بحجم 8 أونصات، بينما قد يحتوي "كولد برو" على كمية مماثلة أو أكبر بحسب طريقة التحضير.

ولتقليل تأثير القهوة في النوم، يمكن تقديم موعد آخر كوب، وتقليل حجم الحصة، أو اختيار القهوة نصف منزوعة الكافيين. وقد يساعد تناولها مع الطعام بعض الأشخاص على تجنب الشعور بالتوتر أو الرجفة.

وبشكل عام، يعتمد تأثير القهوة في النوم على كمية الكافيين وتوقيت تناوله ومدى حساسية الجسم له، أكثر من اعتماده على نوع القهوة نفسه. (إرم نيوز) 
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