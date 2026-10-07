"الصحة العالمية" تحقق في وفاة عامل مختبر ثانٍ بسبب الطاعون في روسيا

تتحقق من تقارير عن وفاة عامل مختبر ثانٍ في ، إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد، وسط معلومات عن احتمال تعرضه للطاعون الرئوي، فيما تسعى أيضاً للحصول على توضيحات.

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وكانت المنظمة قد فتحت تحقيقاً بعد وفاة عامل مختبر يُشتبه في إصابته بالطاعون الرئوي بشكل عرضي.

وأبلغت السلطات الصحية الروسية المنظمة عدم تسجيل أي إصابات حديثة بالطاعون في منطقة إيركوتسك، مؤكدة أن الفحوص التي أُجريت للمخالطين لم تُظهر وجود مسببات أمراض عالية الخطورة.

إلا أن العالمية لا تزال تطلب معلومات إضافية بشأن سبب مرض العامل، ونوع العامل الممرض الذي دفع السلطات إلى التحرك، إضافة إلى تقارير عن إصابة موظف مختبر ثانٍ بالتهاب رئوي مجهول السبب.