بعمر الـ60.. أم صينية ترزق بطفلها الثاني في حالة نادرة

في واقعة نادرة أثارت دهشة الأطباء، أنجبت امرأة صينية تُدعى ، تبلغ 60 عاماً، طفلة بصحة جيدة عبر عملية في مدينة جوماتيان بمقاطعة هينان، بعد عامين فقط من إنجابها طفلها الأول في سن الـ58.

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وبحسب صحيفة "ساوث بوست"، بلغ وزن المولودة نحو 2.8 كيلوغرام، فيما تتمتع الأم والطفلة بصحة مستقرة.

وأوضح الأطباء أن إنجاب طفلين في سن 58 و60 عاماً يُعد حالة نادرة للغاية، مشيرين إلى أن السيدة وزوجها قررا خوض هذه التجربة بعد وفاة طفلهما الوحيد قبل نحو أربعة أعوام.

وبعد إنجاب طفلهما الأول في أيار 2024، أصرت تشانغ على الحمل مجدداً حتى لا يكبر وحيداً، وليكون له شقيق يسانده مستقبلاً.

ورغم مخاوف زوجها في البداية على صحتها، تمسكت تشانغ بقرارها، قائلة: "في قلبي لا أزال في الثامنة والعشرين".

وعزت قدرتها الجسدية إلى طول العمر في عائلتها، إذ عاش والدها حتى سن المئة، فيما تبلغ والدتها 94 عاماً ولا تزال تتمتع بصحة جيدة.

ولم تتضح ما إذا كان الحمل طبيعياً أو تم بمساعدة تقنيات الإخصاب، فيما أكدت تشانغ أنها ستواصل رعاية طفليها وتأمين احتياجاتهما التعليمية والمعيشية حتى بلوغهما سن الرشد.