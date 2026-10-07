تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

بعمر الـ60.. أم صينية ترزق بطفلها الثاني في حالة نادرة

Lebanon 24
07-10-2026 | 16:37
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بعمر الـ60.. أم صينية ترزق بطفلها الثاني في حالة نادرة
بعمر الـ60.. أم صينية ترزق بطفلها الثاني في حالة نادرة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

في واقعة نادرة أثارت دهشة الأطباء، أنجبت امرأة صينية تُدعى تشانغ، تبلغ 60 عاماً، طفلة بصحة جيدة عبر عملية قيصرية في مدينة جوماتيان بمقاطعة هينان، بعد عامين فقط من إنجابها طفلها الأول في سن الـ58.

Advertisement

وبحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، بلغ وزن المولودة نحو 2.8 كيلوغرام، فيما تتمتع الأم والطفلة بصحة مستقرة.

وأوضح الأطباء أن إنجاب طفلين في سن 58 و60 عاماً يُعد حالة نادرة للغاية، مشيرين إلى أن السيدة وزوجها قررا خوض هذه التجربة بعد وفاة طفلهما الوحيد قبل نحو أربعة أعوام.

وبعد إنجاب طفلهما الأول في أيار 2024، أصرت تشانغ على الحمل مجدداً حتى لا يكبر وحيداً، وليكون له شقيق يسانده مستقبلاً.

ورغم مخاوف زوجها في البداية على صحتها، تمسكت تشانغ بقرارها، قائلة: "في قلبي لا أزال في الثامنة والعشرين".

وعزت قدرتها الجسدية إلى طول العمر في عائلتها، إذ عاش والدها حتى سن المئة، فيما تبلغ والدتها 94 عاماً ولا تزال تتمتع بصحة جيدة.

ولم تتضح ما إذا كان الحمل طبيعياً أو تم بمساعدة تقنيات الإخصاب، فيما أكدت تشانغ أنها ستواصل رعاية طفليها وتأمين احتياجاتهما التعليمية والمعيشية حتى بلوغهما سن الرشد.

مواضيع ذات صلة
عمرها ملايين السنين.. أحفورة نادرة تستوقف السيسي
lebanon 24
Lebanon24
08/10/2026 01:36:54 Lebanon 24 Lebanon 24
بتعليق غريب.. إعلامية تعلن حملها بطفلها الثاني (صور)
lebanon 24
Lebanon24
08/10/2026 01:36:54 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... "يومي" تُرزق بطفلها الأوّل "Gee"
lebanon 24
Lebanon24
08/10/2026 01:36:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مراهق يتذكر حياته منذ عمر 3 أشهر.. حالة نادرة للذاكرة فائقة القدرة
lebanon 24
Lebanon24
08/10/2026 01:36:54 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

منوعات

تشاينا مورنينغ

مورنينغ بوست

قيصرية

شيرين

قيصري

تشانغ

شيري

شاين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
15:39 | 2026-10-07
Lebanon24
13:43 | 2026-10-07
Lebanon24
10:00 | 2026-10-07
Lebanon24
08:10 | 2026-10-07
Lebanon24
04:00 | 2026-10-07
Lebanon24
02:07 | 2026-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24