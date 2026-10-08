تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

ما هي الفوائد التي تقدمها بذور اليقطين غير التسلية؟

Lebanon 24
08-10-2026 | 00:32
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
ما هي الفوائد التي تقدمها بذور اليقطين غير التسلية؟
ما هي الفوائد التي تقدمها بذور اليقطين غير التسلية؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قد تبدأ ببضع حبات من بذور اليقطين، ثم تواصل تناولها دون الانتباه إلى الكمية. ورغم ما توفره من بروتين ودهون غير مشبعة ومعادن، فإن إضافتها إلى الغذاء تحتاج إلى حساب الحصة، خصوصا عندما تتحول من وجبة خفيفة إلى تسلية تستمر طويلا.

فالاختيار المفيد لا يتعلق بساعة تناولها وحدها، بل بنوع البذور وكمية الملح المضافة إليها، والطريقة التي تدخل بها إلى وجباتك. ويمكن الاستفادة منها دون البحث عن توقيت مثالي أو التعامل معها باعتبارها علاجا للنوم والتعب.
Advertisement

ابدأ بتحديد الحصة

بذور اليقطين غنية بالطاقة، ولذلك قد تضيف الكميات الكبيرة منها سعرات أكثر مما تتوقع، حتى لو كانت غير مملحة.

والخطوة العملية هي وضع الكمية التي تنوي تناولها في طبق صغير، بدلا من الأكل مباشرة من الكيس. وإذا كنت تضيفها إلى وجبة، فاحسبها ضمن مكوناتها، لا باعتبارها إضافة لا تؤثر في مجموع ما تتناوله.

ويمكن استخدام كمية صغيرة لتزيين الشوفان أو الزبادي أو السلطة، بدلا من تناول كمية كبيرة منفصلة بعد الانتهاء من الطعام. فالهدف أن تمنح الوجبة تنوعا غذائيا يتناسب مع احتياجاتك.

اللب ليس مثل البذور بقشورها

عند قراءة القيم الغذائية، انتبه إلى الجزء الذي يشير إليه الوزن: هل هو لب البذور الذي يؤكل، أم البذور كاملة بقشورها؟.

فبحسب المعاهد الوطنية للصحة الأميركية، توفر حصة تزن نحو 28 غراما من لب بذور اليقطين المحمص قرابة 156 ملليغراما من المغنيسيوم. ولا يصح تطبيق الرقم نفسه تلقائيا على الوزن ذاته من البذور بقشورها.

ويشارك المغنيسيوم في وظائف العضلات والأعصاب وإنتاج الطاقة. كما توفر البذور البروتين والزنك والدهون غير المشبعة، لكن محتواها يختلف بحسب النوع وطريقة الإعداد، ما يجعل مراجعة بيانات العبوة مفيدة عند تحديد الحصة.

اختر الملح بعناية

قد تبدو البذور المحمصة خيارا واحدا على رف المتجر، لكن الإضافات تصنع فرقا.

فاختيار الأنواع غير المملحة يساعد على تقليل الصوديوم المضاف. أما المنتجات المتبلة، فتستحق مراجعة قائمة المكونات وحجم الحصة، خصوصا إذا كنت تتناول أطعمة مالحة أخرى خلال اليوم.

ولا يعني وصف المنتج بأنه "طبيعي" أن الكمية مفتوحة؛ فالبذور غير المملحة تظل غنية بالطاقة، ويظل الاعتدال مهما للاستفادة منها ضمن غذاء متوازن.

في الإفطار أو بعد الرياضة

يمكن إضافة بذور اليقطين إلى الإفطار لزيادة تنوع مصادر البروتين والدهون والمعادن، أو إدراجها ضمن وجبة خفيفة بين الوجبات.

وبعد ممارسة الرياضة، يمكن أن تكون جزءا من وجبة تحتوي على مصادر أخرى للبروتين والكربوهيدرات. لكنها لا تمثل وحدها وجبة متكاملة للتعافي، ولا توجد حاجة إلى تناولها فور انتهاء التمرين للحصول على قيمتها الغذائية.

واختيار وقت يناسب تنظيم وجباتك وراحتك الهضمية أكثر فائدة من الالتزام بموعد يروج له باعتباره الأفضل للجميع.

هل تمنحك نوما أفضل؟

تحتوي بذور اليقطين على المغنيسيوم والتريبتوفان، لكن وجودهما لا يثبت أن تناولها قبل النوم سيحسن النوم مباشرة.

ويشير المركز الوطني الأميركي للصحة التكميلية والتكاملية إلى أن الأدلة المتعلقة باستخدام مكملات المغنيسيوم للأرق غير كافية. كما لا يمكن تعميم نتائج المكملات تلقائيا على تناول البذور.
مواضيع ذات صلة
إليكم أفضل وقت لتتناول بذور اليقطين
lebanon 24
Lebanon24
08/10/2026 11:45:42 Lebanon 24 Lebanon 24
ليست بذور اليقطين وحدها.. أطعمة يومية تمنحك جرعة قوية من المغنيسيوم
lebanon 24
Lebanon24
08/10/2026 11:45:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بذور الشيا بالماء أم الحليب؟ إليك الخيار الأنسب لفوائد أكثر
lebanon 24
Lebanon24
08/10/2026 11:45:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بذور الشمر بعد الوجبات.. فوائد للهضم وتحذيرات
lebanon 24
Lebanon24
08/10/2026 11:45:42 Lebanon 24 Lebanon 24

المركز الوطني

الاختيار

المعادن

إذا كنت

الرياض

التزام

الشوف

الحص

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-10-08
Lebanon24
02:00 | 2026-10-08
Lebanon24
23:29 | 2026-10-07
Lebanon24
23:00 | 2026-10-07
Lebanon24
16:37 | 2026-10-07
Lebanon24
15:39 | 2026-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24