تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

قد تنذر بمرض خطير.. علامات في ساقيك لا تتجاهلها

Lebanon 24
08-10-2026 | 04:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
قد تنذر بمرض خطير.. علامات في ساقيك لا تتجاهلها
قد تنذر بمرض خطير.. علامات في ساقيك لا تتجاهلها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قد تكون بعض التغيرات التي تظهر على الساقين مؤشرا على اضطراب في الدورة الدموية يرتبط بارتفاع مستويات الكوليسترول، وهي حالة شائعة قد تتطور دون أعراض واضحة، لكنها تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.
Advertisement

ووفقا لما أوردته صحيفة "الميرور" البريطانية، فإن ارتفاع الكوليسترول قد يؤدي إلى تراكم الترسبات الدهنية داخل الشرايين، ما يتسبب في تضيقها ويحد من تدفق الدم إلى أجزاء الجسم، بما فيها الساقان.

وتكمن خطورة ارتفاع الكوليسترول في أنه لا يسبب عادة أعراضا ملحوظة، إذ قد يظل الشخص غير مدرك لإصابته حتى يجري فحصا للدم أو تظهر مضاعفات مرتبطة بتضيق الشرايين.

وتؤكد هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية أن فحص الدم هو الوسيلة الأساسية للكشف عن ارتفاع الكوليسترول، مشيرة إلى أن تراكم الترسبات الدهنية قد يسهم في الإصابة بمرض الشرايين المحيطية.

علامات تظهر في الساقين

ويحدث مرض الشرايين المحيطية عندما تضيق الشرايين التي تمد الأطراف بالدم، ما يؤدي إلى انخفاض تدفقه إلى عضلات الساقين.

ويعد الألم أثناء المشي من أبرز العلامات المرتبطة بالمرض، إذ قد يشعر المصاب بوجع أو تقلصات في الساقين تتحسن عادة بعد التوقف عن الحركة والراحة لبضع دقائق.

وبحسب هيئة الخدمات الصحية البريطانية، فقد يظهر الألم في الساقين معا، لكنه قد يكون أكثر حدة في إحداهما.

وتشمل العلامات المحتملة الأخرى تساقط الشعر من الساقين أو القدمين، وظهور تقرحات في القدمين، إلى جانب تغير ملمس الجلد ليصبح لامعا، وقد يعاني بعض الرجال المصابين بالمرض من ضعف الانتصاب.

ولا تظهر هذه الأعراض بالضرورة لدى جميع المصابين، كما أن وجودها لا يعني تلقائيا ارتفاع الكوليسترول، إذ يمكن أن ترتبط بمشكلات صحية أخرى.

متى تصبح الأعراض خطيرة؟

وتوضح الهيئة البريطانية أن أعراض مرض الشرايين المحيطية تتطور غالبا بصورة تدريجية، محذرة من أن ظهورها بشكل مفاجئ أو تفاقمها سريعا قد يشير إلى مشكلة خطيرة تستدعي تقييما طبيا عاجلا.

ولا تقتصر مخاطر المرض على ضعف الدورة الدموية في الساقين، إذ ترتبط الإصابة به بزيادة احتمالات الإصابة بأمراض الشرايين التاجية والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ولهذا، ينصح الأطباء بمراجعة الطبيب عند ملاحظة ألم متكرر في الساقين أثناء المشي أو ظهور تقرحات لا تلتئم، مع إجراء الفحوص اللازمة لتحديد السبب.

كيف يمكن خفض الكوليسترول؟

وتوصي هيئة الخدمات الصحية البريطانية باتباع نمط حياة صحي للمساعدة على خفض مستويات الكوليسترول والحد من مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية.

وتشمل التوصيات تقليل استهلاك الدهون المشبعة، والإقلاع عن التدخين، والحد من تناول الكحول، إلى جانب ممارسة النشاط البدني بانتظام.

ويبقى فحص الدم ضروريا لتشخيص ارتفاع الكوليسترول، نظرا إلى أن العلامات التي تظهر في الساقين قد تعكس مضاعفات مرتبطة بتضيق الشرايين، وليست أعراضا مباشرة لارتفاع الكوليسترول نفسه.
مواضيع ذات صلة
متى يصبح البيض غير صالح للأكل؟ علامات لا تتجاهلها
lebanon 24
Lebanon24
08/10/2026 11:45:52 Lebanon 24 Lebanon 24
نقص البروتين في الجسم.. علامات تحذيرية لا تتجاهلها
lebanon 24
Lebanon24
08/10/2026 11:45:52 Lebanon 24 Lebanon 24
لا تتجاهلها.. 6 علامات قد تكشف سرطان المثانة مبكراً
lebanon 24
Lebanon24
08/10/2026 11:45:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تنام جيداً وتستيقظ متعباً؟ لا تتجاهل هذه العلامات
lebanon 24
Lebanon24
08/10/2026 11:45:52 Lebanon 24 Lebanon 24

الخدمات الصحية

البريطانية

البريطاني

الكحول

الدورة

بالمر

المير

بالدم

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-10-08
Lebanon24
00:32 | 2026-10-08
Lebanon24
23:29 | 2026-10-07
Lebanon24
23:00 | 2026-10-07
Lebanon24
16:37 | 2026-10-07
Lebanon24
15:39 | 2026-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24