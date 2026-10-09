أكثر من البيض.. 7 أطعمة تحتوي على "فيتامين د"

يُعد البيض مصدراً لـ"فيتامين د" الضروري لصحة العظام ودعم الجهاز المناعي، لكن هناك أطعمة أخرى توفر كميات أكبر من هذا الفيتامين، أبرزها الأسماك الدهنية وزيت كبد السمك وبعض المنتجات المدعّمة.وبحسب موقع "هيلث" يمكن أن يساعد إدراج هذه الأطعمة ضمن في تعزيز الحصول على الاحتياجات اليومية من "فيتامين د".زيت كبد سمك القديُعد زيت كبد سمك القد من أغنى المصادر الغذائية بـ"فيتامين د"، إذ توفر ملعقة كبيرة منه نحو 34 ميكروغراماً، أي ما يعادل 170% من القيمة اليومية المرجعية. كما يحتوي على أحماض 3 الدهنية، ومنها DHA وEPA.

سمك التروتةتوفر حصة تزن 85 غراماً من سمك التروتة المطهو نحو 16.2 ميكروغرام من "فيتامين د"، أي 81% من القيمة اليومية المرجعية. كما يحتوي على البروتين والزنك والسيلينيوم و"فيتامين ب12".تحتوي حصة من المطهو تزن 85 غراماً على نحو 14.2 ميكروغرام من "فيتامين د"، بما يعادل 71% من القيمة اليومية المرجعية. ويوفر السلمون أيضاً البروتين وأحماض أوميغا 3 والبوتاسيوم والسيلينيوم.المعرّض للأشعة فوق البنفسجيةيمكن لبعض أنواع الفطر إنتاج "فيتامين د" عند تعريضها للأشعة فوق البنفسجية. ويوفر نصف كوب من الفطر المطهو والمعرّض لهذه الأشعة نحو 9.2 ميكروغرام من الفيتامين، أي 46% من القيمة اليومية المرجعية، ما يجعله خياراً مناسباً للنباتيين.الحليب المدعّمتُضاف إلى بعض أنواع الحليب كميات من "فيتامين د" لتعزيز قيمتها الغذائية. ويوفر كوب من الحليب المدعّم نحو 2.9 ميكروغرام من الفيتامين، أي 15% من القيمة اليومية المرجعية، إلى جانب الكالسيوم الضروري لصحة العظام.الحليب النباتي المدعّميُدعّم بعض أنواع الحليب النباتي، مثل حليب الصويا واللوز، بـ"فيتامين د"، ما يجعله خياراً للأشخاص الذين يتجنبون منتجات الألبان. ويوفر كوب من هذه المنتجات نحو 3 ميكروغرامات من الفيتامين، بحسب النوع والتدعيم.