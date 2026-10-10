افتح يدك واقبضها.. هل تصح هذه الحيلة لخفض السكر؟

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فتح اليد ومد الأصابع، ثم قبضها وتكرار الحركة.. تمرين متداول على يقدم بوصفه طريقة بسيطة لخفض سكر ، لكن الخبراء لا يرون أدلة تثبت أن هذه الحركة وحدها تحدث انخفاضا ملحوظا.وبحسب موقع "فيري ويل هيلث"، قد تساعد تمارين اليد والأصابع في تحسين المرونة والحركة، لكن فائدتها لا تعني أنها بديل عن الأنشطة التي تشغل مجموعات عضلية أكبر وتساعد على إدارة مستويات السكر.وقالت آفا بورت، اختصاصية الغدد الصماء والسكري في مستشفى ميدستار بجامعة تاون، إن ثني الأصابع ومد اليد قد يحسنان الدموية واستخدام الجلوكوز داخل اليد، لكن من غير المرجح أن يؤديا إلى انخفاض ملحوظ في سكر الدم عند ممارستهما لفترات قصيرة.ولا توجد، وفق التقرير، أدلة تثبت أن تمرين فتح اليد وقبضها تحديدا يخفض مستويات السكر. لذلك، لا يمكن اعتبار تكراره وصفة مثبتة للتحكم بالسكري.