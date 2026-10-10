تجوع بعد الإفطار؟ راجع مكونات طبقك قبل زيادة الكمية

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قد يساعد إفطار يحتوي على البروتين والألياف على الشعور بالشبع، لكن تناول الوجبة الصباحية وحده لا يضمن خسارة الوزن. فهناك فرق بين اختيار مكونات تساعد على ضبط الشهية، وافتراض أن الإفطار يؤدي تلقائيا إلى إنقاص الوزن.وتشير أبحاث تناولت علاقة الإفطار بالشهية واستهلاك الطعام إلى أهمية تركيب الوجبة، مع نتائج تختلف بحسب المشاركين وظروف الدراسة.وفي دراسة نشرت في "المجلة الأميركية للتغذية السريرية"، اختبر الباحثون أثر الإفطار لدى 20 فتاة في أواخر المراهقة، يعانين زيادة الوزن أو السمنة واعتدن تخطي الوجبة الصباحية.وقارنت الدراسة بين تخطي الإفطار وتناول وجبة ببروتين معتدل وأخرى أغنى بالبروتين، ووجدت أن الوجبة الغنية بالبروتين حسنت الشبع وقللت تناول الوجبات الخفيفة مساء.لكن هذه النتيجة تخص مجموعة صغيرة ومحددة، ولا تكفي للقول إن الإفطار الغني بالبروتين يمنع الجوع لدى الجميع، أو يحقق خسارة وزن مضمونة.خيارات لطبق أكثر تنوعاويمكن الجمع بين مصادر البروتين والألياف في وجبات بسيطة، مثل:زبادي يوناني غير محلى مع التوت وبذور الشيا.بيض مع خبز الحبوب الكاملة وشرائح أفوكادو.جبن قريش مع الكمثرى وقليل من .شوفان بالحليب وبذور الكتان المطحونة.ويوفر الزبادي والبيض والجبن والحليب مصادر للبروتين، بينما تضيف الفاكهة والحبوب الكاملة والبذور الألياف إلى الوجبة.وهذه التركيبات أمثلة للتنويع، وليست وصفات اختبرت جميعها في الدراسة أو ثبت أنها تحقق النتيجة نفسها. كما تختلف كمية البروتين والألياف والسعرات بحسب المقادير والمنتجات المستخدمة.الشبع لا يعني خسارة الوزنلم تجد مراجعة منهجية نشرتها " " عام 2019 دليلا يدعم إضافة الإفطار بوصفها استراتيجية لخسارة الوزن، أو أن تخطيه يؤدي بالضرورة إلى زيادة الوزن.وشملت المراجعة 13 تجربة عشوائية، لكن الباحثين شددوا على تفسير النتائج بحذر، بسبب قصر فترات المتابعة ومحدودية جودة الأدلة.ولا تعني هذه النتائج أن على الجميع ترك الإفطار، بل إن تناول الوجبة أو تخطيها وحده لا يكفي للحكم على تأثيرها في الوزن.وعند اختيار الإفطار، يمكن الاهتمام بتنوع المكونات بدلا من الاعتماد على الحلويات والحبوب المحلاة وحدها، مع مراعاة حجم الحصة ومجموع الطعام خلال اليوم. فالوجبة التي تساعد على الشبع ليست بالضرورة قليلة السعرات، وإضافة مكونات مغذية لا تلغي أثر الكمية.