تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

تجوع بعد الإفطار؟ راجع مكونات طبقك قبل زيادة الكمية

Lebanon 24
10-10-2026 | 02:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
تجوع بعد الإفطار؟ راجع مكونات طبقك قبل زيادة الكمية
تجوع بعد الإفطار؟ راجع مكونات طبقك قبل زيادة الكمية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قد يساعد إفطار يحتوي على البروتين والألياف على الشعور بالشبع، لكن تناول الوجبة الصباحية وحده لا يضمن خسارة الوزن. فهناك فرق بين اختيار مكونات تساعد على ضبط الشهية، وافتراض أن الإفطار يؤدي تلقائيا إلى إنقاص الوزن.

وتشير أبحاث تناولت علاقة الإفطار بالشهية واستهلاك الطعام إلى أهمية تركيب الوجبة، مع نتائج تختلف بحسب المشاركين وظروف الدراسة.

وفي دراسة نشرت في "المجلة الأميركية للتغذية السريرية"، اختبر الباحثون أثر الإفطار لدى 20 فتاة في أواخر المراهقة، يعانين زيادة الوزن أو السمنة واعتدن تخطي الوجبة الصباحية.
Advertisement

وقارنت الدراسة بين تخطي الإفطار وتناول وجبة ببروتين معتدل وأخرى أغنى بالبروتين، ووجدت أن الوجبة الغنية بالبروتين حسنت الشبع وقللت تناول الوجبات الخفيفة مساء.

لكن هذه النتيجة تخص مجموعة صغيرة ومحددة، ولا تكفي للقول إن الإفطار الغني بالبروتين يمنع الجوع لدى الجميع، أو يحقق خسارة وزن مضمونة.

خيارات لطبق أكثر تنوعا

ويمكن الجمع بين مصادر البروتين والألياف في وجبات بسيطة، مثل:

زبادي يوناني غير محلى مع التوت وبذور الشيا.
بيض مع خبز الحبوب الكاملة وشرائح أفوكادو.
جبن قريش مع الكمثرى وقليل من الجوز.
شوفان بالحليب وبذور الكتان المطحونة.
ويوفر الزبادي والبيض والجبن والحليب مصادر للبروتين، بينما تضيف الفاكهة والحبوب الكاملة والبذور الألياف إلى الوجبة.

وهذه التركيبات أمثلة للتنويع، وليست وصفات اختبرت جميعها في الدراسة أو ثبت أنها تحقق النتيجة نفسها. كما تختلف كمية البروتين والألياف والسعرات بحسب المقادير والمنتجات المستخدمة.

الشبع لا يعني خسارة الوزن

لم تجد مراجعة منهجية نشرتها "المجلة الطبية البريطانية" عام 2019 دليلا يدعم إضافة الإفطار بوصفها استراتيجية لخسارة الوزن، أو أن تخطيه يؤدي بالضرورة إلى زيادة الوزن.

وشملت المراجعة 13 تجربة عشوائية، لكن الباحثين شددوا على تفسير النتائج بحذر، بسبب قصر فترات المتابعة ومحدودية جودة الأدلة.

ولا تعني هذه النتائج أن على الجميع ترك الإفطار، بل إن تناول الوجبة أو تخطيها وحده لا يكفي للحكم على تأثيرها في الوزن.

وعند اختيار الإفطار، يمكن الاهتمام بتنوع المكونات بدلا من الاعتماد على الحلويات والحبوب المحلاة وحدها، مع مراعاة حجم الحصة ومجموع الطعام خلال اليوم. فالوجبة التي تساعد على الشبع ليست بالضرورة قليلة السعرات، وإضافة مكونات مغذية لا تلغي أثر الكمية.
مواضيع ذات صلة
ما هي كمية البروتين المناسبة للإفطار؟
lebanon 24
Lebanon24
10/10/2026 17:21:36 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء العراق يوجه بزيادة كميات الإنتاج من الحقول النفطية في إقليم كردستان
lebanon 24
Lebanon24
10/10/2026 17:21:36 Lebanon 24 Lebanon 24
لا تنظف أسنانك بعد الإفطار مباشرة.. إليك السبب
lebanon 24
Lebanon24
10/10/2026 17:21:36 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا تشعر بالخمول بعد الإفطار؟
lebanon 24
Lebanon24
10/10/2026 17:21:36 Lebanon 24 Lebanon 24

المجلة الطبية

البريطانية

البريطاني

توت ⚔️

التركي

الترك

يونان

الجوز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-10-10
Lebanon24
06:30 | 2026-10-10
Lebanon24
01:41 | 2026-10-10
Lebanon24
23:36 | 2026-10-09
Lebanon24
23:00 | 2026-10-09
Lebanon24
16:00 | 2026-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24