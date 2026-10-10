تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

ليست كل أنواع الجبن متشابهة.. هذه الأصناف قد تحسّن الهضم

Lebanon 24
10-10-2026 | 16:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
ليست كل أنواع الجبن متشابهة.. هذه الأصناف قد تحسّن الهضم
ليست كل أنواع الجبن متشابهة.. هذه الأصناف قد تحسّن الهضم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لا تقتصر فوائد الجبن على توفير البروتين والكالسيوم، إذ قد تحتوي بعض أنواعه على بكتيريا نافعة تساعد في دعم صحة الأمعاء وتحسين عملية الهضم، خصوصاً الأصناف التي تحتفظ بمزارع بكتيرية حية بعد التصنيع.
 
 
Advertisement
 وبحسب موقع "Verywell Health" الصحي، فإن بعض أنواع الجبن المخمرة والمعتقة قد تحتوي على بكتيريا البروبيوتيك المفيدة للجهاز الهضمي، إلا أن وجودها وكمياتها يختلفان تبعاً لطريقة التصنيع والتخزين.
 

الجبن السويسري والبروفولون
 

يُصنع الجبن السويسري باستخدام مزارع بكتيرية قد يبقى بعضها حياً في المنتج النهائي، كما يوفر البروتين والكالسيوم، ويتميز بانخفاض محتواه من الصوديوم مقارنة ببعض أنواع الجبن الأخرى.
 

أما جبن البروفولون، فيخضع لعملية تعتيق قد تسمح ببقاء بعض البكتيريا النافعة، فضلاً عن احتوائه على البروتين وفيتامينات مجموعة "ب" الضرورية لوظائف الجسم.
 

الموزاريلا والجودا
 

تُعد الموزاريلا الطازجة مصدراً للبروتين والكالسيوم، وقد تحتوي بعض أصنافها على بكتيريا حية تساهم في دعم التوازن الميكروبي داخل الأمعاء.
 

كذلك، قد يحتفظ جبن الجودا المعتق ببعض البكتيريا المفيدة، إلا أن ارتفاع محتوى الدهون والصوديوم في بعض أصنافه يجعل الاعتدال في تناوله أمراً ضرورياً.
 

البارميزان والجبن القريش
 

يتميز جبن البارميزان بمحتواه المرتفع نسبياً من البروتين وانخفاض نسبة اللاكتوز فيه، ما يجعله أسهل هضماً لدى بعض الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل سكر الحليب، من دون أن يعني ذلك بالضرورة احتواءه على بكتيريا بروبيوتيك حية.
 

أما الجبن القريش، فيوفر البروتين والسيلينيوم، وقد يحتوي على بكتيريا نافعة إذا استُخدمت في تصنيعه مزارع حية ونشطة بقيت موجودة في المنتج النهائي. ويساعد محتواه من البروتين أيضاً على تعزيز الشعور بالشبع.
 

كيف تختار الجبن المفيد للأمعاء؟
 

يوضح خبراء التغذية أن استخدام البكتيريا خلال تصنيع الجبن لا يضمن بقاءها حية عند استهلاكه، كما أن وجود بكتيريا حية لا يعني بالضرورة امتلاكها فوائد مثبتة بوصفها بروبيوتيك.
 

لذلك، يُنصح بالبحث عن الأصناف التي تحمل عبارة "يحتوي على بكتيريا حية ونشطة"، مع الانتباه إلى نسب الصوديوم والدهون المشبعة.
 

ويُفضل إدراج الجبن ضمن نظام غذائي متوازن يشمل الخضراوات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة، لما توفره من ألياف تدعم نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء.
 

وبذلك، يمكن أن يشكل الجبن جزءاً من نظام غذائي داعم لصحة الجهاز الهضمي، لكن فوائده المحتملة تعتمد على نوعه وطريقة تصنيعه والكميات المستهلكة منه.
مواضيع ذات صلة
بدون حرمان.. وجبة خفيفة تقضي على الدهون وتحسن الهضم
lebanon 24
Lebanon24
11/10/2026 10:27:21 Lebanon 24 Lebanon 24
فاكهة قد تحسن نومك بشكل طبيعي.. ما هي؟
lebanon 24
Lebanon24
11/10/2026 10:27:21 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين يتوعّد باستخدام كل أنواع الأسلحة في حال تعرض منطقة كالينينغراد لهجوم
lebanon 24
Lebanon24
11/10/2026 10:27:21 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل الوجبات.. كيف يساعد الفجل على تحسين عملية الهضم؟
lebanon 24
Lebanon24
11/10/2026 10:27:21 Lebanon 24 Lebanon 24

الجبن السويسري

البارميزان

في تناوله

روبيو

السيل

بروفو

روبي

روتي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-10-11
Lebanon24
23:31 | 2026-10-10
Lebanon24
23:00 | 2026-10-10
Lebanon24
14:00 | 2026-10-10
Lebanon24
11:00 | 2026-10-10
Lebanon24
08:00 | 2026-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24