ليست كل أنواع الجبن متشابهة.. هذه الأصناف قد تحسّن الهضم

لا تقتصر فوائد الجبن على توفير البروتين والكالسيوم، إذ قد تحتوي بعض أنواعه على بكتيريا نافعة تساعد في دعم صحة الأمعاء وتحسين عملية الهضم، خصوصاً الأصناف التي تحتفظ بمزارع بكتيرية حية بعد التصنيع.

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وبحسب موقع "Verywell Health" الصحي، فإن بعض أنواع الجبن المخمرة والمعتقة قد تحتوي على بكتيريا البروبيوتيك المفيدة للجهاز الهضمي، إلا أن وجودها وكمياتها يختلفان تبعاً لطريقة التصنيع والتخزين.



والبروفولون



يُصنع الجبن السويسري باستخدام مزارع بكتيرية قد يبقى بعضها حياً في المنتج النهائي، كما يوفر البروتين والكالسيوم، ويتميز بانخفاض محتواه من الصوديوم مقارنة ببعض أنواع الجبن الأخرى.



أما جبن البروفولون، فيخضع لعملية تعتيق قد تسمح ببقاء بعض البكتيريا النافعة، فضلاً عن احتوائه على البروتين وفيتامينات مجموعة "ب" الضرورية لوظائف الجسم.



الموزاريلا والجودا



تُعد الموزاريلا الطازجة مصدراً للبروتين والكالسيوم، وقد تحتوي بعض أصنافها على بكتيريا حية تساهم في دعم التوازن الميكروبي داخل الأمعاء.



كذلك، قد يحتفظ جبن الجودا المعتق ببعض البكتيريا المفيدة، إلا أن ارتفاع محتوى الدهون والصوديوم في بعض أصنافه يجعل الاعتدال أمراً ضرورياً.



والجبن القريش



يتميز جبن البارميزان بمحتواه المرتفع نسبياً من البروتين وانخفاض نسبة اللاكتوز فيه، ما يجعله أسهل هضماً لدى بعض الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل سكر الحليب، من دون أن يعني ذلك بالضرورة احتواءه على بكتيريا بروبيوتيك حية.



أما الجبن القريش، فيوفر البروتين والسيلينيوم، وقد يحتوي على بكتيريا نافعة إذا استُخدمت في تصنيعه مزارع حية ونشطة بقيت موجودة في المنتج النهائي. ويساعد محتواه من البروتين أيضاً على تعزيز الشعور بالشبع.



كيف تختار الجبن المفيد للأمعاء؟



يوضح خبراء التغذية أن استخدام البكتيريا خلال تصنيع الجبن لا يضمن بقاءها حية عند استهلاكه، كما أن وجود بكتيريا حية لا يعني بالضرورة امتلاكها فوائد مثبتة بوصفها بروبيوتيك.



لذلك، يُنصح بالبحث عن الأصناف التي تحمل عبارة "يحتوي على بكتيريا حية ونشطة"، مع الانتباه إلى نسب الصوديوم والدهون المشبعة.



ويُفضل إدراج الجبن ضمن نظام غذائي متوازن يشمل الخضراوات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة، لما توفره من ألياف تدعم نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء.