لتنشيط دماغك صباحاً.. 6 مشروبات قد تتفوق على القهوة

تُعد القهوة من أكثر المشروبات الصباحية شيوعاً، نظراً لقدرتها على تعزيز اليقظة وزيادة النشاط، إلا أن الإفراط في تناول الكافيين قد يؤدي إلى الشعور بالتوتر والقلق واضطرابات النوم، بدلاً من تحسين التركيز.

Advertisement

وفي المقابل، تتوافر مشروبات بديلة يمكن أن تساعد على تنشيط الدماغ وتحسين الأداء الذهني، مع اختلاف تأثيراتها بحسب مكوناتها ومحتواها من الكافيين.



وفيما يلي 6 مشروبات صباحية قد تساهم في تعزيز التركيز والصفاء الذهني:



1- الماء



يشكل الماء نحو 75% من تكوين الدماغ، ويؤدي دوراً أساسياً في الحفاظ على وظائفه. وتشير دراسات إلى أن الجفاف، حتى بدرجاته الخفيفة، قد يؤثر سلباً في الانتباه والذاكرة وسرعة الاستجابة.



ويساعد شرب الماء بعد الاستيقاظ، خصوصاً عند الشعور بالعطش أو الجفاف، على تعويض السوائل ودعم النشاط الذهني، فيما تشير بعض الأبحاث إلى فوائد محتملة لتناول نحو 500 ملليلتر من الماء صباحاً.



2- الشاي الأخضر



يحتوي الشاي الأخضر على كمية من الكافيين أقل عادةً من القهوة، إذ يوفر الكوب نحو 30 ملليغراماً، مقارنة بنحو 92 ملليغراماً في كوب القهوة، مع اختلاف الكميات بحسب طريقة التحضير.



ويتميز باحتوائه على الحمض الأميني "إل-ثيانين"، الذي قد يساعد على تعزيز الاسترخاء وتحسين الانتباه عند تناوله مع الكافيين.



كذلك، يحتوي على مضادات أكسدة تُعرف باسم "الكاتيكينات"، التي قد تساهم في حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي ودعم صحة الدماغ.



3- الماتشا



يُعد الماتشا أحد أنواع الشاي الأخضر، ويُحضّر من أوراق الشاي المطحونة بالكامل، ما يجعله أكثر تركيزاً ببعض المركبات مقارنة بالشاي الأخضر التقليدي.



ويحتوي على الكافيين و"إل-ثيانين"، وهما مركبان قد يساعدان على تحسين الانتباه واليقظة، مع تأثيرات تختلف بحسب الكمية المستهلكة.



4- يربا ماتيه



يُعتبر مشروب "يربا ماتيه" من المشروبات التقليدية في أميركا الجنوبية، ويُستخلص من أوراق نبات "إليكس باراغواريينسيس".



ويحتوي على الكافيين بكميات قد تقترب من الموجودة في القهوة، إلى جانب مركب "الثيوبرومين"، الذي يمتلك تأثيراً منبهاً أخف نسبياً.



وقد يساهم هذا المزيج في تعزيز اليقظة وتقليل الشعور بالتعب، لكنه قد يسبب أيضاً آثاراً جانبية مرتبطة بالكافيين عند الإفراط .



5- الكاكاو الساخن



يحتوي الكاكاو على كميات محدودة من الكافيين، إلى جانب مركب "الثيوبرومين" ومركبات نباتية تُعرف باسم "الفلافانولات".



وتشير بعض الدراسات إلى أن مركبات الكاكاو قد تساعد على تحسين جوانب من الانتباه والأداء الإدراكي، إلا أن النتائج لا تزال متفاوتة.



ويُفضل تناول الكاكاو من دون إضافة كميات كبيرة من السكر، للاستفادة من مكوناته الغذائية وتجنب الارتفاع السريع في مستويات السكر .



6- مخفوقات البروتين



يمكن أن تشكل مخفوقات البروتين خياراً صباحياً يساعد على توفير الطاقة وتعزيز الشعور بالشبع، خصوصاً عند تحضيرها بمكونات متوازنة وخالية من السكريات المضافة.



ويعتمد الدماغ على الغلوكوز مصدراً رئيسياً للطاقة، فيما قد تؤدي المشروبات الغنية بالسكريات المضافة إلى تقلبات في مستويات السكر بالدم لدى بعض الأشخاص.



ويساعد الجمع بين البروتين والألياف والدهون الصحية في وجبة صباحية متوازنة على إبطاء امتصاص الكربوهيدرات ودعم استقرار الطاقة، ما قد ينعكس إيجاباً على القدرة على التركيز خلال ساعات الصباح.