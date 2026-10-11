هل يساعد شرب الماء على خسارة الوزن؟

رغم أن الماء لا يحرق الدهون بصورة مباشرة، فإنه قد يدعم جهود إنقاص الوزن من خلال المساعدة على الشهية، وتقليل الإفراط في تناول الطعام، إلى جانب دوره الأساسي في الحفاظ على ترطيب الجسم، وفق مجلة "هيلث".

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كيف يساعد الماء على إنقاص الوزن؟



دعم عملية الأيض



يساهم الماء في أداء الجسم وظائفه الحيوية، وقد يؤدي شربه إلى زيادة مؤقتة في معدل حرق الطاقة. ومع ذلك، لا ينبغي الاعتماد على هذه الزيادة وحدها لتحقيق خسارة ملحوظة في الوزن.



تقليل السعرات الحرارية



يعد استبدال المشروبات والعصائر المحلاة بالماء من أبسط الطرق لتقليل السعرات الحرارية اليومية، خاصة لدى الأشخاص الذين يستهلكون هذه المشروبات بكثرة.



الحد من الإفراط في تناول الطعام



يساعد شرب كوب من الماء قبل الوجبات على تعزيز الشعور بالامتلاء لدى بعض الأشخاص، ما قد يقلل كمية الطعام التي يتناولونها ويساعدهم على التحكم في الحصص الغذائية.

تعزيز تناول الأطعمة الغنية بالماء



توفر الفواكه والخضراوات الطازجة جزءا من احتياجات الجسم اليومية من الماء، كما تمده بالألياف والفيتامينات والمعادن الضرورية.



هل يكفي شرب الماء لإنقاص الوزن؟



على الرغم من أهمية الماء للصحة، فإن شربه وحده لا يضمن فقدان الوزن، إذ يعتمد ذلك أساسا على تحقيق توازن بين السعرات الحرارية المستهلكة وتلك التي يحرقها الجسم.



ويتطلب إنقاص الوزن بصورة مستدامة اتباع نظام غذائي متوازن، وممارسة النشاط البدني بانتظام، والحصول على نوم كاف، إلى جانب إدارة التوتر. (سكاي نيوز عربية)