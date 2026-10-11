كيف تحمي تمارين رفع الأثقال القلب؟

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كشفت دراسة شملت أكثر من 117 ألف امرأة أُجريت على مدار 14 عاماً ونشرتها صحيفة " تايمز"، أن النساء اللاتي يمارسن تدريبات لمدة ساعتين أو أكثر أسبوعياً ينخفض لديهن خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 20%، بينما انخفض خطر الإصابة بالنوبة القلبية بنسبة 44% مقارنة بمن لا يمارسن هذه التمارين.كما أظهرت النتائج أن كل ساعة إضافية من تدريبات القوة تحقق انخفاضاً إضافياً في المخاطر بنسبة 5%.ويوضح الخبراء أن العضلات ليست مجرد أنسجة للحركة، بل هي أعضاء نشطة أعدت استقلابياً؛ فعند انقباضها تحفز الأوعية الدموية على الاسترخاء والتمدد بكفاءة؛ مما يقلل الجهد المطلوب من القلب ويؤدي إلى خفض ضغط بقدر فاعلية التمارين الهوائية.علاوة على ذلك، تسهم زيادة الكتلة العضلية في تحسين استهلاك الجلوكوز في الدم دون الحاجة للأنسولين؛ ما يساعد في الوقاية من وتخفيض نسبة الدهون حول العضلات.وفي هذا الصدد، توصي جمعية القلب الأميركية بممارسة تدريبات المقاومة مرتين أسبوعياً بمعدل ساعتين إجمالاً، مع التركيز على تمارين الجزء العلوي والسفلي من الجسد وزيادة الأوزان تدريجياً. (إرم نيوز)