تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

أسباب خفية وراء رائحة الفم المستمرة لا يعالجها معجون الأسنان.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
12-10-2026 | 01:18
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
أسباب خفية وراء رائحة الفم المستمرة لا يعالجها معجون الأسنان.. اليكم التفاصيل
أسباب خفية وراء رائحة الفم المستمرة لا يعالجها معجون الأسنان.. اليكم التفاصيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قد يعاني بعض الأشخاص من رائحة فم كريهة ومستمرة رغم تنظيف أسنانهم بانتظام، وهو ما قد يشير إلى مشكلات صحية تتجاوز العناية اليومية بالفم.

وتشمل الأسباب المحتملة التهابات اللثة وتراكم البكتيريا على اللسان وبين الأسنان، فضلا عن جفاف الفم، الذي يساعد على تكاثر البكتيريا المسببة للروائح غير المرغوبة.

وقد ترتبط المشكلة أيضا بحالات صحية أخرى، بينها التهاب اللوزتين والارتجاع الحمضي.
Advertisement

وتنصح هيئة الخدمات الصحية البريطانية بمراجعة طبيب الأسنان إذا استمرت الرائحة لأسابيع رغم اتباع إجراءات العناية المنزلية، خصوصا إذا صاحبها نزيف أو تورم في اللثة أو آلام بالأسنان.

وتشمل العناية تنظيف الأسنان واللثة بلطف مرتين يومياً لمدة دقيقتين بمعجون يحتوي على الفلورايد، وتنظيف المسافات بين الأسنان يومياً بالخيط أو الفرش المخصصة.

كما يُنصح بتنظيف اللسان برفق مرة يومياً، والعناية بأطقم الأسنان وإزالتها أثناء النوم.

وقد تساعد العلكة الخالية من السكر، بينما يسهم تجنب التدخين والإفراط في الكحول في تقليل مسببات الرائحة.

ولا يضمن إخفاء الرائحة بغسول الفم معالجة مصدرها. فقد تحتاج المشكلة إلى علاج تسوس أو التهاب لثة، أو تقييم سبب طبي آخر.

وتبقى مراجعة طبيب الأسنان الخطوة الأولى عند استمرار الرائحة، بدلاً من اللجوء إلى مضادات حيوية أو إجراءات جراحية دون تشخيص.
مواضيع ذات صلة
4 أسباب وراء طقطقة الركبة المستمرة.. ما هي؟
lebanon 24
Lebanon24
12/10/2026 12:44:01 Lebanon 24 Lebanon 24
35 غراماً يومياً.. ماذا يفعل معجون الطماطم بالدماغ؟
lebanon 24
Lebanon24
12/10/2026 12:44:01 Lebanon 24 Lebanon 24
لا تتجاهل تغيّر رائحة العرق.. هذه الأسباب قد تكون وراءها
lebanon 24
Lebanon24
12/10/2026 12:44:01 Lebanon 24 Lebanon 24
فرشاة أسنان بكاميرا لمتابعة صحة الفم.. وسعرها يفتح باب النقاش
lebanon 24
Lebanon24
12/10/2026 12:44:01 Lebanon 24 Lebanon 24

هيئة الخدمات الصحية البريطانية

الخدمات الصحية

البريطانية

البريطاني

الكحول

الخال

فلور

بانت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-10-12
Lebanon24
02:00 | 2026-10-12
Lebanon24
23:00 | 2026-10-11
Lebanon24
15:41 | 2026-10-11
Lebanon24
14:30 | 2026-10-11
Lebanon24
12:50 | 2026-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24