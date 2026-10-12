تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

5 أخطاء تجنّبها عند شراء الفواكه والخضراوات المجمدة.. تعرّف إليها

Lebanon 24
12-10-2026 | 05:53
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
5 أخطاء تجنّبها عند شراء الفواكه والخضراوات المجمدة.. تعرّف إليها
5 أخطاء تجنّبها عند شراء الفواكه والخضراوات المجمدة.. تعرّف إليها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تُعدّ الفواكه والخضراوات المجمدة وسيلة سهلة واقتصادية للحصول على العناصر الغذائية، لكن بعض الأخطاء عند شرائها قد تؤثر في جودتها وفوائدها الصحية.

وبحسب موقع «فيري ويل هيلث»، إليكم خمسة أخطاء يُنصح بتجنبها عند شراء المنتجات المجمدة:

1- اختيار الخضراوات المضاف إليها الصلصات والزبدة

تحتوي بعض الأصناف، مثل البروكلي بصلصة الجبن والسبانخ بالكريمة، على كميات إضافية من الدهون المشبعة والصوديوم والسعرات الحرارية. لذا، يُفضّل اختيار الخضراوات السادة وإضافة التوابل والأعشاب حسب الرغبة.

2- شراء الفواكه المحلّاة

قد تحتوي بعض الفواكه المجمدة على سكر مضاف أو شراب سكري، ما يزيد استهلاك السكر. لذلك، يُنصح باختيار الأصناف غير المحلّاة وقراءة المكونات بعناية.

3- إهمال الملصق الغذائي

تختلف المنتجات في محتواها من السكر والصوديوم والدهون المضافة، حتى لو بدت متشابهة. لذا، من المهم مراجعة الملصق الغذائي واختيار المنتجات ذات المكونات البسيطة والواضحة.

4- تجاهل الثلج وتلف العبوة

قد تشير بلورات الثلج الكبيرة أو تكتل المحتويات أو تمزق العبوة إلى سوء التخزين أو ذوبان المنتج وإعادة تجميده. لذلك، يُفضّل اختيار العبوات السليمة والمحكمة الإغلاق.

5- الاعتقاد بأن المجمدات أقل فائدة من الطازجة

لا تقل القيمة الغذائية للفواكه والخضراوات المجمدة بالضرورة عن الطازجة، إذ يُجمّد كثير منها بعد الحصاد بفترة قصيرة، ما يساعد على الاحتفاظ بالفيتامينات والمعادن. وفي المقابل، قد تفقد المنتجات الطازجة بعض عناصرها خلال النقل والتخزين.

ومن هنا، يمكن إدراج المنتجات الطازجة والمجمدة في النظام الغذائي، مع الانتباه إلى المكونات وطريقة التخزين واختيار الأصناف الخالية من الإضافات غير الضرورية.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
نصائح جمالية.. أخطاء شائعة تجنبيها قبل المواعيد المهمة
lebanon 24
Lebanon24
12/10/2026 14:25:56 Lebanon 24 Lebanon 24
5 مشكلات تواجه "Siri AI" الجديد من أبل.. تعرف اليها!
lebanon 24
Lebanon24
12/10/2026 14:25:56 Lebanon 24 Lebanon 24
5 مشروبات تساعد على نوم عميق وهادئ.. تعرف اليها
lebanon 24
Lebanon24
12/10/2026 14:25:56 Lebanon 24 Lebanon 24
فوائد مذهلة محتملة للثوم والزنجبيل عند تناولهما معًا.. تعرّف إليها
lebanon 24
Lebanon24
12/10/2026 14:25:56 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

النظام الغذائي

فيري ويل هيلث

حكمت ال

المعادن

الكريم

الخال

الحص

بيرة

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-10-12
Lebanon24
02:00 | 2026-10-12
Lebanon24
01:18 | 2026-10-12
Lebanon24
23:00 | 2026-10-11
Lebanon24
15:41 | 2026-10-11
Lebanon24
14:30 | 2026-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24