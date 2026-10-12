5 أخطاء تجنّبها عند شراء الفواكه والخضراوات المجمدة.. تعرّف إليها

تُعدّ الفواكه والخضراوات المجمدة وسيلة سهلة واقتصادية للحصول على العناصر الغذائية، لكن بعض الأخطاء عند شرائها قد تؤثر في جودتها وفوائدها الصحية.

وبحسب موقع « ويل هيلث»، إليكم خمسة أخطاء يُنصح بتجنبها عند شراء المنتجات المجمدة:

1- اختيار الخضراوات المضاف إليها الصلصات والزبدة

تحتوي بعض الأصناف، مثل البروكلي بصلصة الجبن والسبانخ بالكريمة، على كميات إضافية من الدهون المشبعة والصوديوم والسعرات الحرارية. لذا، يُفضّل اختيار الخضراوات السادة وإضافة التوابل والأعشاب حسب الرغبة.

2- شراء الفواكه المحلّاة

قد تحتوي بعض الفواكه المجمدة على سكر مضاف أو شراب سكري، ما يزيد استهلاك السكر. لذلك، يُنصح باختيار الأصناف غير المحلّاة وقراءة المكونات بعناية.

3- إهمال الملصق الغذائي

تختلف المنتجات في محتواها من السكر والصوديوم والدهون المضافة، حتى لو بدت متشابهة. لذا، من المهم مراجعة الملصق الغذائي واختيار المنتجات ذات المكونات البسيطة والواضحة.

4- تجاهل الثلج وتلف العبوة

قد تشير بلورات الثلج الكبيرة أو تكتل المحتويات أو تمزق العبوة إلى سوء التخزين أو ذوبان المنتج وإعادة تجميده. لذلك، يُفضّل اختيار العبوات السليمة والمحكمة الإغلاق.

5- الاعتقاد بأن المجمدات أقل فائدة من الطازجة

لا تقل القيمة الغذائية للفواكه والخضراوات المجمدة بالضرورة عن الطازجة، إذ يُجمّد كثير منها بعد الحصاد بفترة قصيرة، ما يساعد على الاحتفاظ بالفيتامينات والمعادن. وفي المقابل، قد تفقد المنتجات الطازجة بعض عناصرها خلال النقل والتخزين.

ومن هنا، يمكن إدراج المنتجات الطازجة والمجمدة في ، مع الانتباه إلى المكونات وطريقة التخزين واختيار الأصناف الخالية من الإضافات غير الضرورية.