تعاني من الإمساك؟ إليك الفرق بين البرقوق وعصيره

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يُعد البرقوق المجفف وعصيره من الخيارات الطبيعية التي تساعد على تخفيف الإمساك وتحسين حركة الأمعاء، بفضل احتوائهما على السوربيتول، وهو مركّب يساعد على سحب الماء إلى الأمعاء وتليين البراز.ويتميز البرقوق المجفف الكامل باحتوائه على نسبة أعلى من الألياف، إذ توفر ست حبات منه نحو 3.4 غرامات، مقارنة بنحو 1.5 غرام في نصف كوب من عصيره، ما يجعله مناسباً لتحسين انتظام الإخراج وتعزيز الشعور بالشبع.أما عصير البرقوق، فأظهرت دراسة استمرت ثمانية أسابيع أنه يساعد على تقليل صلابة البراز وتخفيف الشعور بعدم إفراغ الأمعاء بالكامل، بفضل احتوائه على السوربيتول ومركبات البوليفينول.ويؤكد خبراء التغذية أن بين البرقوق المجفف وعصيره يعتمد على احتياجات الشخص، إذ يُفضّل تناول الثمار الكاملة للحصول على المزيد من الألياف، بينما يُعد العصير خياراً مناسباً لمن يفضلون السوائل.ويُنصح بمراجعة الطبيب في حال استمرار الإمساك أو تفاقمه، لتحديد أسبابه والعلاج المناسب.