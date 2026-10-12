تناول الجبن ليلاً.. فوائد وأضرار قد لا تعرفها

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رغم احتوائه على البروتين والكالسيوم، قد يؤدي تناول الجبن قبل النوم إلى بعض المشكلات الصحية، خصوصاً عند الإفراط في استهلاكه أو اختيار الأنواع الغنية بالدهون.وقد تتسبب الأجبان الدسمة في زيادة حموضة المعدة وارتجاع المريء، لا سيما عند الاستلقاء مباشرة بعد تناولها، بسبب تأثير الدهون في إبطاء عملية الهضم.كذلك، قد يعاني الأشخاص المصابون بعدم تحمل اللاكتوز من الانتفاخ والغازات وآلام البطن، ما يؤثر في جودة النوم.أما بالنسبة إلى الوزن، فإن الإفراط في تناول الأجبان مرتفعة السعرات الحرارية قد يساهم في زيادته، إلا أن ذلك يرتبط بإجمالي السعرات المستهلكة خلال اليوم، وليس بتوقيت تناول الجبن وحده.وقد يؤدي الاستهلاك المفرط للأجبان الغنية بالدهون المشبعة إلى ارتفاع الضار لدى بعض الأشخاص، من دون وجود أدلة كافية على أن تناولها ليلاً يزيد مخاطر القلب تحديداً.وينصح خبراء التغذية بالاعتدال في تناول الجبن، واختيار الأنواع الأقل دهوناً وملحاً، وتجنب الوجبات الدسمة قبل النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات، خصوصاً لمن يعانون من الحموضة.