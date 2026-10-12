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صحة

لمرضى الضغط المرتفع.. فوائد مهمة للشمندر

Lebanon 24
12-10-2026 | 23:00
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لمرضى الضغط المرتفع.. فوائد مهمة للشمندر
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يساعد الشمندر على خفض ضغط الدم بفضل احتوائه على النترات الطبيعية، التي يحولها الجسم إلى أكسيد النيتريك، وهو مركب يساهم في توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.
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ويُعد عصير الشمندر من الخيارات التي تناولتها الدراسات العلمية، إذ تشير الأبحاث إلى أن استهلاكه بانتظام قد يساعد على خفض ضغط الدم الانقباضي، خصوصاً لدى الأشخاص المصابين بارتفاع الضغط.

ويمكن أيضاً تناول الشمندر مسلوقاً أو مشوياً أو إضافته إلى السلطات، للاستفادة من الألياف والعناصر الغذائية التي يحتوي عليها. ويُفضّل تجنب الإفراط في طهيه بالماء للمحافظة على أكبر قدر ممكن من مركباته المفيدة.

أما العصير، فيوفر النترات بصورة مركزة نسبياً، لكنه يحتوي على ألياف أقل من الشمندر الكامل.

ورغم فوائده المحتملة، لا يُعد الشمندر بديلاً عن أدوية ضغط الدم، ويُنصح المرضى الذين يتناولون أدوية خافضة للضغط باستشارة الطبيب قبل استهلاك كميات كبيرة من عصيره بانتظام.
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