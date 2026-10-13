كيف تحوّل صلصة الطماطم إلى مصدر إضافي للبروتين؟

يمكن إضافة كمية إضافية من البروتين إلى المعكرونة باستخدام مكوّن بسيط ومتوفر، هو العدس الأحمر المجفف، من خلال طحنه وإضافته إلى صلصة الطماطم أثناء الطهي.

وبحسب تقرير نشره موقع "Verywell Health"، انتشرت هذه الطريقة عبر ، إذ تتيح تعزيز القيمة الغذائية لطبق المعكرونة من دون الحاجة إلى تغيير الوصفة الأساسية.

وتقوم الطريقة على طحن العدس الأحمر المجفف حتى يصبح مسحوقاً ناعماً، ثم إضافته إلى صلصة الطماطم وتركها على نار هادئة لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة. ويشير التقرير إلى أن هذه الإضافة قد توفر نحو 24 غراماً إضافياً من البروتين للطبق، وفق الوصفة المتداولة.

بروتين وألياف

ويتميز العدس الأحمر باحتوائه على بروتين نباتي سهل الهضم، كما أنه غني بالألياف، إذ يوفر نصف كوب من العدس المجفف نحو 10 غرامات منها.

وبحسب اختصاصيي التغذية الذين استشهد بهم التقرير، يحتوي العدس أيضاً على الحمض الأميني الأساسي "اللايسين"، الذي لا توفره المعكرونة المصنوعة من القمح بكميات كبيرة، ما يجعل الجمع بينهما مفيداً من ناحية تنويع مصادر البروتين.

كما يمكن للأطعمة الغنية بالألياف والنشا المقاوم، ومنها العدس، أن تساعد في الحد من الارتفاع الحاد في سكر والإنسولين بعد الوجبات، فضلاً عن دعم البكتيريا النافعة في الأمعاء.

كيف تحافظ على مذاق الصلصة؟

قد يؤدي العدس إلى جعل الصلصة أكثر سماكة، كما يمكن أن يضيف إليها مذاقاً ترابياً خفيفاً. لذلك، يقترح التقرير البدء بكمية أقل من نصف كوب، مع استخدام الثوم والبصل والأعشاب والتوابل لتحسين النكهة.

ويُعد العدس الأحمر مناسباً لهذه الوصفة لأنه سريع الطهي ولا يحتاج إلى النقع المسبق، لكن يُنصح بترك الصلصة على النار من 10 إلى 15 دقيقة لضمان الحصول على قوام مناسب.