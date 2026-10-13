تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

لقاح "فيروس الورم الحليمي" قد يقلل مضاعفات الحمل... دراسة سويدية ترصد نتائج لافتة

Lebanon 24
13-10-2026 | 10:54
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
لقاح فيروس الورم الحليمي قد يقلل مضاعفات الحمل... دراسة سويدية ترصد نتائج لافتة
لقاح فيروس الورم الحليمي قد يقلل مضاعفات الحمل... دراسة سويدية ترصد نتائج لافتة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

قد تتجاوز فوائد لقاح "فيروس الورم الحليمي البشري" (HPV) الوقاية من السرطان، إذ ربطت دراسة سويدية واسعة بين تلقي اللقاح قبل الحمل وانخفاض احتمالات الولادة المبكرة وبعض المضاعفات الأخرى، مع ظهور ارتباطات أوضح لدى النساء اللواتي تلقينه في سن مبكرة.

وبحسب تقرير نشره موقع "News Medical"، شملت الدراسة 624,713 امرأة أنجبن للمرة الأولى في السويد بين عامي 2006 و2023، وتراوحت أعمارهن بين 16 و35 عاماً. وكانت نحو 15% منهن قد تلقين اللقاح الرباعي ضد فيروس الورم الحليمي قبل الحمل.

وأظهرت النتائج أن النساء اللواتي تلقين اللقاح كانت لديهن احتمالات أقل لبعض مضاعفات الحمل والولادة، بينها الولادة المبكرة والولادة المبكرة التلقائية وتمزق الأغشية قبل بدء المخاض، إضافة إلى انخفاض احتمال ولادة طفل أصغر بكثير من الحجم المتوقع لعمر الحمل.

التطعيم في سن مبكرة

وسجلت الدراسة ارتباطاً أوضح لدى النساء اللواتي تلقين اللقاح قبل بلوغ 17 عاماً؛ إذ انخفضت لديهن احتمالات الولادة المبكرة بنسبة 10%، والولادة المبكرة التلقائية بنسبة 11%، مقارنة بغير الملقحات.

كما ارتبط التطعيم في هذه السن بانخفاض احتمالات تمزق الأغشية قبل المخاض بنسبة 14%، وولادة طفل أصغر بكثير من الحجم المتوقع لعمر الحمل بنسبة 9%.

لكن الباحثين لم يجدوا ارتباطاً ذا دلالة إحصائية مع جميع النتائج التي درسوها، بما فيها بعض حالات الإملاص ووفيات حديثي الولادة، ما يعني أن النتائج لا تثبت وجود تأثير وقائي شامل للقاح على كل مضاعفات الحمل.

كيف يمكن تفسير العلاقة؟

ويشير التقرير إلى أن "فيروس الورم الحليمي" قد يرتبط بزيادة مخاطر بعض المضاعفات، كما أن الإجراءات الجراحية لعلاج التغيرات غير الطبيعية في خلايا عنق الرحم الناتجة عن الفيروس ارتبطت بدورها بارتفاع احتمال الولادة المبكرة.

ومن هنا، يطرح الباحثون احتمال أن يسهم التطعيم في تقليل هذه المخاطر عبر الوقاية من العدوى ومن الحاجة إلى بعض الإجراءات العلاجية على عنق الرحم. لكن الدراسة لم تثبت بصورة مباشرة أن هاتين الآليتين تفسران النتائج المسجلة.

النتائج لا تثبت السببية

وشدد الباحثون على أن الدراسة رصدية، أي إنها تكشف ارتباطاً بين التطعيم وانخفاض احتمالات بعض المضاعفات، لكنها لا تثبت أن اللقاح هو السبب المباشر لهذا الانخفاض. كما لا يمكن استبعاد تأثير عوامل أخرى لم تشملها البيانات بصورة كاملة.

وتؤكد النتائج الدور المعروف للقاح في الوقاية من أنواع من فيروس الورم الحليمي المرتبطة بسرطان عنق الرحم، مع احتمال وجود فوائد إضافية على صحة الحمل تستدعي مزيداً من البحث.

ولا يُوصى بإعطاء لقاح "فيروس الورم الحليمي" أثناء الحمل؛ لذلك لا تعني هذه النتائج أن الحوامل ينبغي أن يتلقينه، بل تتعلق بالدراسة بتلقي اللقاح قبل الحمل.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
دواء للقلب يبطئ ألزهايمر؟.. دراسة سويدية تكشف التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 19:40:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بكتيريا الأمعاء تكشف سرّ شيخوخة الدماغ.. دراسة ترصد رابطًا لافتًا
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 19:40:37 Lebanon 24 Lebanon 24
أوبن إيه آي ترصد حملة لنسخ نماذجها
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 19:40:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الخرف والرياضة.. دراسة على 4.2 مليون شخص تكشف نتيجة لافتة
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 19:40:37 Lebanon 24 Lebanon 24

الفيروس

السويد

علاجية

الجراح

البشري

فيروس

العلا

بالدر

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
10:37 | 2026-10-13
Lebanon24
09:51 | 2026-10-13
Lebanon24
09:37 | 2026-10-13
Lebanon24
08:51 | 2026-10-13
Lebanon24
04:00 | 2026-10-13
Lebanon24
02:00 | 2026-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24