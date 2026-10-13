لقاح "فيروس الورم الحليمي" قد يقلل مضاعفات الحمل... دراسة سويدية ترصد نتائج لافتة

قد تتجاوز فوائد لقاح " الورم الحليمي " (HPV) الوقاية من السرطان، إذ ربطت دراسة سويدية واسعة بين تلقي اللقاح قبل الحمل وانخفاض احتمالات الولادة المبكرة وبعض المضاعفات الأخرى، مع ظهور ارتباطات أوضح لدى النساء اللواتي تلقينه في سن مبكرة.

وبحسب تقرير نشره موقع "News Medical"، شملت الدراسة 624,713 امرأة أنجبن للمرة الأولى في بين عامي 2006 و2023، وتراوحت أعمارهن بين 16 و35 عاماً. وكانت نحو 15% منهن قد تلقين اللقاح الرباعي ضد فيروس الورم الحليمي قبل الحمل.

وأظهرت النتائج أن النساء اللواتي تلقين اللقاح كانت لديهن احتمالات أقل لبعض مضاعفات الحمل والولادة، بينها الولادة المبكرة والولادة المبكرة التلقائية وتمزق الأغشية قبل بدء المخاض، إضافة إلى انخفاض احتمال ولادة طفل أصغر بكثير من الحجم المتوقع لعمر الحمل.

التطعيم في سن مبكرة

وسجلت الدراسة ارتباطاً أوضح لدى النساء اللواتي تلقين اللقاح قبل بلوغ 17 عاماً؛ إذ انخفضت لديهن احتمالات الولادة المبكرة بنسبة 10%، والولادة المبكرة التلقائية بنسبة 11%، مقارنة بغير الملقحات.

كما ارتبط التطعيم في هذه السن بانخفاض احتمالات تمزق الأغشية قبل المخاض بنسبة 14%، وولادة طفل أصغر بكثير من الحجم المتوقع لعمر الحمل بنسبة 9%.

لكن الباحثين لم يجدوا ارتباطاً ذا دلالة إحصائية مع جميع النتائج التي درسوها، بما فيها بعض حالات الإملاص ووفيات حديثي الولادة، ما يعني أن النتائج لا تثبت وجود تأثير وقائي شامل للقاح على كل مضاعفات الحمل.

كيف يمكن تفسير العلاقة؟

ويشير التقرير إلى أن "فيروس الورم الحليمي" قد يرتبط بزيادة مخاطر بعض المضاعفات، كما أن الإجراءات الجراحية لعلاج التغيرات غير الطبيعية في خلايا عنق الرحم الناتجة عن ارتبطت بدورها بارتفاع احتمال الولادة المبكرة.

ومن هنا، يطرح الباحثون احتمال أن يسهم التطعيم في تقليل هذه المخاطر عبر الوقاية من العدوى ومن الحاجة إلى بعض الإجراءات العلاجية على عنق الرحم. لكن الدراسة لم تثبت بصورة مباشرة أن هاتين الآليتين تفسران النتائج المسجلة.

النتائج لا تثبت السببية

وشدد الباحثون على أن الدراسة رصدية، أي إنها تكشف ارتباطاً بين التطعيم وانخفاض احتمالات بعض المضاعفات، لكنها لا تثبت أن اللقاح هو السبب المباشر لهذا الانخفاض. كما لا يمكن استبعاد تأثير عوامل أخرى لم تشملها البيانات بصورة كاملة.

وتؤكد النتائج الدور المعروف للقاح في الوقاية من أنواع من فيروس الورم الحليمي المرتبطة بسرطان عنق الرحم، مع احتمال وجود فوائد إضافية على صحة الحمل تستدعي مزيداً من البحث.

ولا يُوصى بإعطاء لقاح "فيروس الورم الحليمي" أثناء الحمل؛ لذلك لا تعني هذه النتائج أن الحوامل ينبغي أن يتلقينه، بل تتعلق بالدراسة بتلقي اللقاح قبل الحمل.