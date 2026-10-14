تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

دراسة تكشف رابطاً لافتاً بين القطط والسعادة

Lebanon 24
14-10-2026 | 02:03
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
دراسة تكشف رابطاً لافتاً بين القطط والسعادة
دراسة تكشف رابطاً لافتاً بين القطط والسعادة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
إذا كنت تبحث عن وسيلة لتعزيز السعادة في المنزل، فقد يكون اقتناء قطة خياراً يستحق التفكير. فقد كشفت دراسة جديدة عن ارتباط بين انتشار القطط وارتفاع مستويات السعادة التي تسجلها بعض الدول، في نتيجة تفتح الباب أمام تساؤلات بشأن العلاقة بين الحيوانات الأليفة والرفاه النفسي.
Advertisement

وحلّل فريق دولي من الباحثين، في دراسة نُشرت بمجلة "PLOS One" في أكتوبر 2026، بيانات متاحة علناً من 93 دولة، لفحص العلاقة بين مستويات السعادة وكثافة انتشار القطط المنزلية ومعدلات التعرض لطفيلي "توكسوبلازما غوندي" (Toxoplasma gondii)، الذي تُعد القطط مضيفه الأساسي.
وسعى الباحثون إلى معرفة ما إذا كان انتشار القطط يرتبط بمستويات السعادة، وما إذا كان خطر الإصابة بهذا الطفيلي يؤثر في العلاقة المحتملة.

انتشار القطط يرتبط بمستويات أعلى من السعادة
أظهرت النتائج أن الدول التي تضم أعداداً أكبر من القطط مقارنة بعدد السكان تميل إلى تسجيل مستويات أعلى من السعادة، بينما ارتبط ارتفاع التعرض لطفيلي "توكسوبلازما غوندي" بمستويات أقل من السعادة، وفقاً لما أورده الباحثون في بيان عن الدراسة.

لكن هذه النتائج لا تعني بالضرورة أن اقتناء القطط يجعل الناس أكثر سعادة، أو أن الطفيلي يؤدي مباشرة إلى تراجعها، إذ تقتصر الدراسة على رصد ارتباطات على مستوى الدول، ولا تثبت علاقة سببية بين هذه العوامل.

وأشار الباحثون إلى أن بعض الدول ربما أثرت بصورة غير متناسبة في النتائج. فعلى سبيل المثال، سجلت الصين مستوى مرتفعاً نسبياً من السعادة، رغم انخفاض كثافة القطط فيها مقارنة بمعظم الدول الأخرى.

مفاجأة بشأن القطط والطفيلي المرتبط بها
من النتائج اللافتة أيضاً أن الدول ذات الكثافة الأعلى من القطط سجلت مستويات أقل من التعرض لطفيلي "توكسوبلازما غوندي"، خلافاً لما قد يتوقعه البعض بالنظر إلى أن القطط تُعد المضيف الأساسي لهذا الطفيلي.
ورغم أن القطط تمثل أحد مصادر انتقال العدوى إلى البشر، فإنها ليست المصدر الوحيد، إذ يمكن أن تحدث الإصابة بطرق أخرى أيضاً.

وعادة ما تكون العدوى بهذا الطفيلي بلا أعراض أو ذات تأثير محدود لدى معظم الأشخاص الأصحاء، لكنها قد تسبب مضاعفات لدى الفئات الأكثر عرضة للخطر.

كما ربطت دراسات سابقة بين الإصابة به وبعض الاضطرابات النفسية، بما في ذلك القلق والاكتئاب والفصام، من دون أن يعني ذلك أن العدوى تسبب هذه الحالات بالضرورة.

الثروة تلعب دوراً
أخذ الباحثون مستوى الثراء في الحسبان، باعتباره أحد العوامل التي قد تؤثر في جودة الحياة والشعور بالسعادة. فقد تكون الدول الأكثر ثراءً أقدر على توفير الرعاية البيطرية للحيوانات الأليفة، كما قد يكون سكانها أكثر قدرة على اقتناء القطط والاهتمام بصحتها.

وفي هذه الدول، يُرجح أن تعيش القطط داخل المنازل بصورة أكبر، وأن تحصل على فحوص بيطرية منتظمة، وأن تتغذى على الأطعمة التجارية المخصصة لها، وهي عوامل قد تؤثر في فرص انتقال الطفيلي.

وقال عالم الأحياء خافيير إيه. بورّاث ليون، من المعهد الوطني للطب النفسي رامون دي لا فوينتي مونتيز في المكسيك، إن النتائج تتحدى الافتراض البسيط بأن زيادة أعداد القطط تعني بالضرورة ارتفاع التعرض للطفيلي، مشيراً إلى أهمية عوامل مثل أساليب رعاية الحيوانات الأليفة والصرف الصحي والظروف الاجتماعية والاقتصادية.

لماذا تهم هذه النتائج الصحة العامة؟
لا تقتصر أهمية دراسة السعادة على الجانب النفسي، إذ يمكن أن تنعكس مستوياتها على الصحة العامة والإنتاجية وجودة الحياة. فالتوتر والقلق والتعاسة قد ترتبط بانخفاض الإنتاجية وزيادة الاحتياج إلى الرعاية والدعم.

وتضيف الدراسة إلى أبحاث سابقة تناولت العلاقة بين الحيوانات الأليفة وصحة الإنسان، ومنها أبحاث أشارت إلى احتمال مساهمة الحيوانات المصاحبة في إبطاء التراجع المعرفي، وإن كانت هذه النتائج تحتاج بدورها إلى تقييم وفق طبيعة الأدلة المتاحة.

الحاجة إلى دراسات إضافية
يرى الباحثون أن هناك حاجة إلى دراسات إضافية تتجاوز المقارنة بين الدول، من خلال متابعة الأفراد الذين يقتنون القطط ومقارنتهم بغير المالكين لها على مدى زمني أطول.

وقد تساعد هذه الأبحاث في توضيح ما إذا كانت العلاقة بين القطط والسعادة تتغير بمرور الوقت، وكيف تتداخل معها عوامل أخرى، مثل الظروف الاقتصادية والصحة النفسية والبيئة المحيطة.

وخلص الباحثون إلى أن فهم السعادة على المستوى الوطني يتطلب الجمع بين المنظورين الاجتماعي والاقتصادي والبيولوجي، إلى جانب اعتماد دراسات طويلة الأمد ومتعددة التخصصات للكشف عن الآليات التي قد تفسر هذه الروابط.
مواضيع ذات صلة
بكتيريا الأمعاء تكشف سرّ شيخوخة الدماغ.. دراسة ترصد رابطًا لافتًا
lebanon 24
Lebanon24
14/10/2026 13:26:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الرمان يخفي سراً للقلب.. دراسة تكشف تأثيراً لافتاً
lebanon 24
Lebanon24
14/10/2026 13:26:42 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تحمي الحمضيات الكبد مع التقدم في العمر؟ دراسة تكشف تأثيراً لافتاً
lebanon 24
Lebanon24
14/10/2026 13:26:42 Lebanon 24 Lebanon 24
هل من رابط بين سرعة التفكير وبكتيريا اللسان؟ دراسة تجيب
lebanon 24
Lebanon24
14/10/2026 13:26:42 Lebanon 24 Lebanon 24

المعهد الوطني

في المنزل

فريق دولي

إذا كنت

المكسيك

خافيير

الثروة

سعادة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-10-14
Lebanon24
00:01 | 2026-10-14
Lebanon24
23:00 | 2026-10-13
Lebanon24
16:00 | 2026-10-13
Lebanon24
14:00 | 2026-10-13
Lebanon24
10:54 | 2026-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24