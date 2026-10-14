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صحة

البطاطا البيضاء.. هل تمنع خسارة الوزن؟

Lebanon 24
14-10-2026 | 07:44
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البطاطا البيضاء.. هل تمنع خسارة الوزن؟
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يمكن أن تكون البطاطا البيضاء جزءاً من نظام غذائي يهدف إلى إنقاص الوزن، خلافاً للاعتقاد الشائع بأنها تعيق خسارة الكيلوغرامات، إذ توفر عناصر غذائية مهمة، ويعتمد تأثيرها في الوزن على حجم الحصة وطريقة التحضير.

ووفقاً لجوليا زومبانو، أخصائية التغذية المتخصصة في صحة القلب لدى "كليفلاند كلينك"، تحتوي البطاطس على البوتاسيوم وفيتامينات "ب" والألياف والبروتين، كما أنها خالية من الدهون بطبيعتها، ما يجعلها خياراً مناسباً ضمن نظام غذائي متوازن.
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وأوضحت جوليا أن تجنب البطاطا يرتبط جزئياً بالاتجاهات الغذائية التي تدعو إلى تقليل الكربوهيدرات، فضلاً عن ارتباطها في أذهان كثيرين بالأطعمة المقلية ورقائق البطاطس. 

ولكن طريقة الطهي تحدث فرقاً في القيمة الغذائية والسعرات الحرارية، إذ يمكن تناولها مشوية أو مخبوزة أو مهروسة، مع الانتباه إلى الإضافات المستخدمة.
 
وتحتوي البطاطا على الكربوهيدرات والألياف التي قد تساعد على تعزيز الشعور بالامتلاء، فيما توفر الكربوهيدرات الطاقة اللازمة لممارسة الأنشطة البدنية والتمارين الرياضية.

وللاستفادة منها ضمن نظام غذائي صحي، تنصح جوليا باختيار طرق تحضير تقلل الحاجة إلى كميات كبيرة من الدهون، مثل خبز البطاطا في الفرن أو طهيها في المقلاة الهوائية باستخدام كمية محدودة من الزيت.
 
كما يمكن إضافة مكونات مغذية إليها، مثل الفاصوليا السوداء والصلصة الطازجة والزبادي، أو تحضير البطاطا المهروسة باستخدام التوابل وقليل من الزبادي اليوناني ومرق العظام، مع إمكانية مزجها بالقرنبيط المهروس.

وتؤكد هذه النصائح أن البطاطا ليست ممنوعة عند محاولة إنقاص الوزن، لكن الاعتدال في الكميات واختيار المكونات المصاحبة وطريقة الطهي تظل عوامل مهمة لتحقيق التوازن الغذائي. (إرم نيوز) 
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