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صحة

بديل غير متوقع.. حمام دافئ يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع!

Lebanon 24
14-10-2026 | 12:30
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بديل غير متوقع.. حمام دافئ يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع!
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تُعدّ المحافظة على صحة القلب والأوعية الدموية أمرًا أساسيًا للوقاية من الأمراض، لكن الالتزام بممارسة الرياضة قد يشكّل تحديًا لبعض الأشخاص بسبب ضيق الوقت أو الظروف الصحية. وفي هذا الإطار، تشير دراسة حديثة إلى أن بعض العادات المنزلية البسيطة قد تساعد في تحسين صحة القلب.

ووفق دراسة نُشرت في دورية "European Journal of Applied Physiology"، فإن الاسترخاء في حمام دافئ لمدة 30 دقيقة قد يساهم في خفض ضغط الدم المرتفع، مع تأثيرات قد تشبه بعض استجابات الجسم للتمارين الرياضية متوسطة الشدة.

وأوضح الباحثون أن تعريض الجسم للحرارة، في ما يُعرف بـ"العلاج الحراري السلبي"، يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتعزيز تدفق الدم وتنشيط الدورة الدموية، من دون الحاجة إلى بذل مجهود عضلي مباشر.

ورغم هذه الفوائد المحتملة، لا يُعدّ الحمام الدافئ بديلًا عن الرياضة، بل وسيلة مساعدة قد تفيد كبار السن والأشخاص الذين يواجهون صعوبة في الحركة.

وللحفاظ على ضغط دم طبيعي، يُنصح باتباع نمط حياة صحي، يشمل تقليل استهلاك الملح والكافيين، والحد من التوتر، إلى جانب ممارسة النشاط البدني بانتظام وفقًا للقدرات الصحية لكل شخص.

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