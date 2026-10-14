اكتشاف علمي لافت.. الضغط داخل الأورام قد يدفع الخلايا السرطانية إلى التدمير الذاتي

في إطار الأبحاث المستمرة لمكافحة السرطان، توصلت دراسة علمية حديثة إلى أن الضغط الميكانيكي الناتج عن ازدحام الخلايا داخل الأورام الصلبة قد يؤدي دورًا في تحفيز موت الخلايا السرطانية، والحد من قدرتها على الانتشار إلى الأنسجة المجاورة.

ووفقًا للدراسة المنشورة في مجلة Developmental Cell، فإن بقاء الخلايا السرطانية محاصرة داخل مساحات ضيقة لفترات طويلة قد يغيّر سلوكها البيولوجي، ويدفعها نحو الموت الخلوي المبرمج بدلًا من التكيف مع البيئة المحيطة ومواصلة النمو والانتشار.

وأجرى باحثون من في شنغهاي تجارب باستخدام نماذج ثلاثية الأبعاد، أظهرت أن التعرض المستمر للضغط الميكانيكي قد يخلق ظروفًا تعيق حركة الخلايا السرطانية وتحد من قدرتها على غزو الأنسجة المحيطة.

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وأوضح الباحث المشارك في الدراسة، ليمينغ سون، أن الأبحاث السابقة ركزت بدرجة كبيرة على الآليات التي تمكّن الخلايا السرطانية من الحركة والانتقال، فيما سلطت النتائج الجديدة الضوء على تأثير الضغط المستمر في مصير هذه الخلايا، وإمكانية دفعها إلى التدمير الذاتي.

ويفتح هذا الاكتشاف المجال أمام مسارات بحثية جديدة لتطوير علاجات تستفيد من الخصائص الميكانيكية للبيئة المحيطة بالأورام، بهدف الحد من نمو الخلايا السرطانية وانتشارها إلى أعضاء أخرى، المعروفة بالنقائل السرطانية.

ومع ذلك، لا تزال هذه النتائج في إطار البحث العلمي، ولا تعني أن الضغط الميكانيكي يشكل علاجًا معتمدًا للسرطان، إذ يتطلب تحويلها إلى تطبيقات مزيدًا من الدراسات والتجارب.