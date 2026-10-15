ماذا يحدث لجسمك عند عدم شرب الماء صباحًا؟

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يساعد شرب الماء صباحاً على تعويض السوائل التي يفقدها الجسم أثناء النوم، وقد يدعم التركيز والأداء البدني وصحة الجهاز الهضمي. لكن عدم شرب الماء فور الاستيقاظ لا يعني بالضرورة الإصابة بالجفاف، طالما يحصل الجسم على كفايته من السوائل خلال اليوم.يفقد الجسم الماء أثناء النوم من خلال التنفس والتعرق، وقد يؤدي ذلك إلى جفاف خفيف عند الاستيقاظ، خاصة إذا لم يتناول الشخص كمية كافية من السوائل في اليوم السابق.يساعد شرب الماء في الصباح على الحفاظ على ترطيب الجسم وتلبية احتياجاته اليومية، خصوصاً قبل الانشغال بالعمل والأنشطة المختلفة. وتختلف كمية الماء اللازمة من شخص إلى آخر بحسب العمر ومستوى النشاط البدني ودرجة الحرارة.وقد يؤثر نقص السوائل في وظائف الدماغ، بما في ذلك الانتباه والذاكرة قصيرة المدى والمزاج، ما قد ينعكس على القدرة على التركيز، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من الجفاف.كذلك، قد يؤدي الجفاف إلى الشعور بالتعب وانخفاض ؛ ما يجعل ممارسة التمارين الرياضية أكثر صعوبة. ويساعد شرب الماء قبل النشاط البدني وأثناءه على تعويض السوائل المفقودة، وفقاً لمدة التمرين وشدته.يلعب الماء دوراً مهماً في تسهيل حركة الأمعاء ودعم عملية الهضم، وقد يؤدي عدم الحصول على كمية كافية منه إلى زيادة احتمالات الإصابة بالإمساك أو تفاقم أعراضه.كما يمكن أن يسبب الجفاف الصداع أو يزيد حدته لدى بعض الأشخاص، بمن فيهم المصابون بالصداع النصفي، لذلك يساعد الحفاظ على ترطيب الجسم في الحد من الصداع المرتبط بنقص السوائل.لا يُعد شرب الماء فور الاستيقاظ ضرورة للحفاظ على ترطيب الجسم، إذ يمكن تلبية الاحتياجات اليومية من خلال توزيع السوائل على مدار اليوم وتناول الأطعمة الغنية بالماء.وتكمن الأهمية في شرب كميات كافية من السوائل بانتظام، مع مراعاة احتياجات الجسم والظروف المحيطة، بدلاً من التركيز على وقت محدد لشرب الماء.