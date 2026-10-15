تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

ماذا يحدث لجسمك عند عدم شرب الماء صباحًا؟

Lebanon 24
15-10-2026 | 00:26
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
ماذا يحدث لجسمك عند عدم شرب الماء صباحًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند عدم شرب الماء صباحًا؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يساعد شرب الماء صباحاً على تعويض السوائل التي يفقدها الجسم أثناء النوم، وقد يدعم التركيز والأداء البدني وصحة الجهاز الهضمي. لكن عدم شرب الماء فور الاستيقاظ لا يعني بالضرورة الإصابة بالجفاف، طالما يحصل الجسم على كفايته من السوائل خلال اليوم.

يفقد الجسم الماء أثناء النوم من خلال التنفس والتعرق، وقد يؤدي ذلك إلى جفاف خفيف عند الاستيقاظ، خاصة إذا لم يتناول الشخص كمية كافية من السوائل في اليوم السابق. 
Advertisement
يساعد شرب الماء في الصباح على الحفاظ على ترطيب الجسم وتلبية احتياجاته اليومية، خصوصاً قبل الانشغال بالعمل والأنشطة المختلفة. وتختلف كمية الماء اللازمة من شخص إلى آخر بحسب العمر ومستوى النشاط البدني ودرجة الحرارة.

وقد يؤثر نقص السوائل في وظائف الدماغ، بما في ذلك الانتباه والذاكرة قصيرة المدى والمزاج، ما قد ينعكس على القدرة على التركيز، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من الجفاف.

كذلك، قد يؤدي الجفاف إلى الشعور بالتعب وانخفاض القدرة على التحمل؛ ما يجعل ممارسة التمارين الرياضية أكثر صعوبة. ويساعد شرب الماء قبل النشاط البدني وأثناءه على تعويض السوائل المفقودة، وفقاً لمدة التمرين وشدته.

يلعب الماء دوراً مهماً في تسهيل حركة الأمعاء ودعم عملية الهضم، وقد يؤدي عدم الحصول على كمية كافية منه إلى زيادة احتمالات الإصابة بالإمساك أو تفاقم أعراضه.

كما يمكن أن يسبب الجفاف الصداع أو يزيد حدته لدى بعض الأشخاص، بمن فيهم المصابون بالصداع النصفي، لذلك يساعد الحفاظ على ترطيب الجسم في الحد من الصداع المرتبط بنقص السوائل.
هل يجب شرب الماء فور الاستيقاظ؟
لا يُعد شرب الماء فور الاستيقاظ ضرورة للحفاظ على ترطيب الجسم، إذ يمكن تلبية الاحتياجات اليومية من خلال توزيع السوائل على مدار اليوم وتناول الأطعمة الغنية بالماء.

وتكمن الأهمية في شرب كميات كافية من السوائل بانتظام، مع مراعاة احتياجات الجسم والظروف المحيطة، بدلاً من التركيز على وقت محدد لشرب الماء.
مواضيع ذات صلة
ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة يومياً؟ أرقام لافتة
lebanon 24
Lebanon24
15/10/2026 09:02:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الخوخ بقشره.. ماذا يحدث لجسمك عند تناوله؟
lebanon 24
Lebanon24
15/10/2026 09:02:15 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل؟
lebanon 24
Lebanon24
15/10/2026 09:02:15 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يحدث لجسمك عند تناول وجبة واحدة يومياً لمدة شهر؟
lebanon 24
Lebanon24
15/10/2026 09:02:15 Lebanon 24 Lebanon 24

القدرة على التحمل

الرياض

التركي

رياضي

الترك

الحص

رياض

بانت

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-10-15
Lebanon24
23:00 | 2026-10-14
Lebanon24
15:30 | 2026-10-14
Lebanon24
12:30 | 2026-10-14
Lebanon24
10:00 | 2026-10-14
Lebanon24
07:44 | 2026-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24