تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

أي علاقة للكرياتين في حماية الدماغ؟

Lebanon 24
15-10-2026 | 16:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
أي علاقة للكرياتين في حماية الدماغ؟
أي علاقة للكرياتين في حماية الدماغ؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

لا تقتصر فوائد الكرياتين على تعزيز الأداء الرياضي وبناء العضلات، إذ تشير أبحاث متزايدة إلى احتمال امتداد تأثيراته إلى صحة الدماغ ووظائفه. وفي هذا السياق، كشفت دراسة جديدة أُجريت على الجرذان أن هذا المكمّل قد يساعد في تقليل الأضرار العصبية المرتبطة بالتهاب الأمعاء، وفق تقرير نشره موقع «Science Alert».

ورغم النتائج الواعدة، لا تزال هذه الأدلة في مراحلها الأولية، ولا تكفي حتى الآن لإثبات الفوائد نفسها لدى البشر.

نتائج واعدة في حماية الخلايا العصبية

أظهرت الدراسة أن إعطاء الكرياتين يومياً لجرذان مصابة بالتهاب القولون ساهم في خفض الالتهاب وتقليل الأضرار العصبية في منطقة الحُصين، وهي جزء من الدماغ يؤدي دوراً أساسياً في التعلم والذاكرة.

ويرى الباحثون من جامعة إشبيلية الإسبانية أن هذه النتائج قد تمهد الطريق أمام دراسات إضافية لاستكشاف إمكانية استخدام الكرياتين عاملاً مساعداً لحماية الدماغ لدى الأشخاص المصابين بأمراض الأمعاء الالتهابية.

وتأتي هذه الدراسة استكمالاً لأبحاث سابقة أجراها الفريق نفسه، أشارت إلى أن الكرياتين قد يساعد في تخفيف التهاب الأمعاء والحد من الأضرار الناتجة عنه لدى الحيوانات.

كيف يؤثر التهاب الأمعاء في الدماغ؟

يُعد التهاب القولون التقرحي وداء كرون من الأمراض الالتهابية المزمنة التي تصيب الجهاز الهضمي، حيث يهاجم الجهاز المناعي بطانة الأمعاء، ما يؤدي إلى الالتهاب والتقرحات.

لكن تأثير هذه الأمراض لا يقتصر على الجهاز الهضمي، إذ قد يعاني بعض المصابين من صعوبات في التركيز والذاكرة، إلى جانب الشعور بما يُعرف بـ«ضباب الدماغ».

وسبق أن ربطت أبحاث علمية بين الالتهاب المعوي وحدوث تغيرات في منطقة الحُصين. وفي الدراسة الجديدة، رصد الباحثون اضطرابات في وظائف الخلايا العصبية لدى الجرذان المصابة بالتهاب القولون، الأمر الذي دفعهم إلى اختبار قدرة الكرياتين على الحد من هذه التأثيرات.

ما أهمية الكرياتين لصحة الدماغ؟

الكرياتين مركّب ينتجه الجسم بصورة طبيعية، ويمكن الحصول عليه أيضاً من بعض الأطعمة، ولا سيما اللحوم والأسماك. ورغم أن الجزء الأكبر منه يُخزّن في العضلات، فإنه يصل كذلك إلى الدماغ، حيث يساهم في تنظيم الطاقة داخل الخلايا.

وخلال التجربة، قدّم الباحثون للجرذان ماءً يحتوي على غرام واحد من الكرياتين لكل كيلوغرام من وزن الجسم، قبل إحداث التهاب القولون، مع مواصلة إعطائها المكمّل خلال فترة الدراسة.

وأظهرت النتائج ارتفاع مستويات الكرياتين في منطقة الحُصين لدى الحيوانات المصابة، بالتزامن مع انخفاض مؤشرات الالتهاب والحفاظ على سلامة الخلايا العصبية وتحسن بعض وظائفها.

وتشير هذه النتائج إلى احتمال وجود دور للكرياتين في دعم الخلايا العصبية في ظل الالتهاب، إلا أن الآليات المسؤولة عن هذه التأثيرات تحتاج إلى مزيد من البحث.

اختلاف التأثير بين الذكور والإناث

لاحظ الباحثون أن الفوائد المسجلة كانت أكثر وضوحاً لدى ذكور الجرذان مقارنة بالإناث.

وقد يعود هذا الاختلاف إلى تفاوت شدة الضرر العصبي بين الجنسين ضمن النموذج الحيواني المستخدم في التجربة. ومع ذلك، لا يمكن تعميم هذه الملاحظة على البشر قبل إجراء دراسات إضافية للتحقق من أسبابها ومدى أهميتها.

هل يمكن استخدام الكرياتين لحماية الدماغ لدى البشر؟

على الرغم من النتائج المشجعة، فإن الدراسة أُجريت على الحيوانات، وهو ما يعني أن تأثيرات الكرياتين والجرعات المستخدمة لا يمكن إسقاطها مباشرة على الإنسان.

وفي هذا الإطار، حذّر جيسون ميتشل، كبير الأطباء في شركة «جيسنجر» للرعاية الصحية، من اعتبار النتائج دليلاً حاسماً على فاعلية الكرياتين في حماية الدماغ لدى البشر، مشيراً إلى أن الأدلة المتاحة لا تزال غير كافية للتوصية باستخدامه لهذا الغرض.

وبناءً على ذلك، يظل الكرياتين موضوعاً واعداً للأبحاث المتعلقة بالعلاقة بين صحة الأمعاء ووظائف الدماغ، لكن تأكيد فوائده العصبية المحتملة يتطلب إجراء تجارب سريرية على البشر، قبل اعتماده وسيلةً للوقاية من الأضرار العصبية المرتبطة بالالتهاب المعوي.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
إعلام مصري عن مصدر بشأن تصريحات سموتريتش: قادرون على حماية أراضينا من أي خطر
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:04:22 Lebanon 24 Lebanon 24
السفارة الإيرانية في العراق: نتوقع من الحكومة العراقية اتخاذ قرار فوري بحماية العلاقات التاريخية بين البلدين
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:04:22 Lebanon 24 Lebanon 24
أي المكسرات هو الأكثر فائدة للقلب والدماغ؟
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:04:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية العمانية: ندعم حق السعودية في اتخاذ أي إجراءات لحماية أراضيها ومنشآتها الحيوية
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:04:22 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسبانية

الرياض

التزام

التركي

رياضي

الترك

بي بي

العلا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-10-18
Lebanon24
08:00 | 2026-10-18
Lebanon24
05:00 | 2026-10-18
Lebanon24
02:00 | 2026-10-18
Lebanon24
23:00 | 2026-10-17
Lebanon24
16:00 | 2026-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24