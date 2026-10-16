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صحة

هذه أبرز أسباب اضطرابات النوم

Lebanon 24
16-10-2026 | 00:50
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هذه أبرز أسباب اضطرابات النوم
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أوردت مجلة "Top Santé" نقلا عن بعض خبراء الصحة أن اضطرابات النوم قد لا تكون مرتبطة فقط بالتوتر أو التقدم بالعمر، بل بحالات التهاب مزمنة منخفضة الشدة في الجسم.

ولفت خبراء إلى أن من العلامات المحتملة لهذه الحالة النوم الذي لا يمنح الإنسان إحساسا بالراحة الكاملة، فضلا عن الاستيقاظ المتكرر خلال الليل، وهذه الأعراض بحد ذاتها لا تعني بالضرورة أن الشخص يعاني من التهاب، غير أنها تستحق الانتباه إذا اقترنت بشكاوى صحية أخرى.
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ومن الإشارات المحتملة الأخرى الإرهاق المستمر، وآلام العضلات والمفاصل، والتهيج، والقلق، وصعوبة التركيز، والالتهابات المتكررة، كما يعاني بعض الأشخاص من مشاكل في الهضم، وانتفاخ البطن، وتغيرات في الجلد، أو زيادة في محيط الخصر.

ونصح الخبراء بمراجعة الطبيب إذا دامت بعض هذه الأعراض لفترة طويلة، ليقوم بتقييم الحالة العامة، وإذا لزم الأمر، سيطلب تحاليل، من بينها تحليل البروتين التفاعلي "C"، ومستوى الغلوكوز، ومؤشرات استقلاب الدهون.

وأوصى الخبراء بممارسة الحركة بانتظام، والاهتمام بجودة النوم، والحد من تناول الكحول والأطعمة الغنية بالسكر، والإكثار من إدراج الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات في النظام الغذائي، مشيرين إلى وجود أسباب محتملة متعددة لهذه الأعراض، لذلك لا يمكن تحديد وجود الالتهاب بناء على الاستيقاظ الليلي وحده.
 
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