لهذا السبب تناولوا الفول السوداني على الإفطار

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يعتبر الفول السوداني من الخيارات الغذائية المفيدة لوجبة الإفطار، لاحتوائه على البروتين والألياف والدهون غير المشبعة، إلى جانب مجموعة من الفيتامينات والمعادن التي تدعم وظائف الجسم، وقد تساعد على تعزيز الشعور بالشبع وتحسين جودة .وتوفر حصة تزن 28 غراماً من الفول السوداني النيء نحو 161 سعرة حرارية، و7.5 غرام من البروتين، و14 غراماً من الدهون، و2.5 غرام من الألياف، ما يجعله مصدراً للطاقة والعناصر الغذائية.ويساعد مزيج البروتين والألياف والدهون في الفول السوداني على إطالة الشعور بالشبع، فيما تسهم الألياف في دعم صحة الجهاز الهضمي. كما أن معظم الدهون الموجودة فيه غير مشبعة، وترتبط بفوائد لصحة القلب عند تناولها ضمن نظام غذائي متوازن.كما يحتوي الفول السوداني على النياسين والفولات و"فيتامين هـ" والسيلينيوم. ويساعد النياسين الجسم على تحويل الطعام إلى طاقة، بينما يساهم الفولات في تكوين ، ويعمل فيتامين هـ مضاداً للأكسدة يساعد على حماية الخلايا من التلف.وتبين بعض الأبحاث إلى أن تناول الفول السوداني قد يقلل كمية الطعام المستهلكة لاحقاً خلال اليوم، بفضل تعزيز الشعور بالشبع، لكن هذا التأثير لا يظهر في جميع الدراسات، وقد يختلف من شخص إلى آخر.كما ربطت بعض الدراسات بين تناول الفول السوداني والمكسرات وتحسن مؤشرات مقاومة الإنسولين، لكن الأدلة لم تثبت انخفاضاً واضحاً في مستويات السكر ، لذلك لا يُعد الفول السوداني بديلاً عن العلاج الطبي.(إرم نيوز)