ما الأسباب وراء انتشار سرطان الثدي؟

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غالبًا ما يثير تشخيص الإصابة بسرطان الثدي النقيلي في المرحلة الرابعة مخاوف بشأن خيارات العلاج والنتائج على المدى .ومع ذلك، تختلف حالة سرطان الثدي النقيلي من مريضة لأخرى؛ إذ تعتمد استراتيجية الرعاية على عدة عوامل، منها عدد مواقع الانتشار وأماكنها، والخصائص البيولوجية للورم، ومدى الاستجابة للعلاج.وفي حين يركز العلاج على السيطرة على المرض، فقد يُنظر في حالات معينة -تكون فيها النقائل محدودة- في تقديم علاج يهدف إلى الشفاء التام.ويبدأ سرطان الثدي في نسيج الثدي وقد ينتشر إلى الغدد الليمفاوية المجاورة. وعندما تنتقل الخلايا السرطانية عبر مجرى أو الجهاز الليمفاوي وتستقر في أعضاء بعيدة، يُصنف المرض في المرحلة الرابعة.وتشمل المواقع الشائعة العظام والرئتين والكبد والدماغ. ويتعين على الخلايا السرطانية التغلب على عدة حواجز بيولوجية قبل أن تتمكن من الانتشار والبقاء في الأعضاء البعيدة.وتبقى بعض الخلايا كامنة لسنوات قبل أن تنشط مجددًا، مما يفسر سبب إمكانية عودة المرض بعد فترة طويلة من انتهاء العلاج الأول. يساعد فهم الخصائص البيولوجية للورم الأطباء على تحديد العلاج الأنسب.ويُشير مصطلح "المرض النقيلي المحدود" (oligometastatic disease) إلى انتشار السرطان من الثدي إلى عدد محدود من المواقع البعيدة.وبالنسبة لمجموعة بعناية من المريضات اللواتي يعانين من هذا النوع من الانتشار مع وجود مستقبلات هرمونية إيجابية، فإن اتباع نهج علاجي متعدد الوسائط - يستهدف كلاً من الثدي ومواقع النقائل الفردية - قد يساهم في السيطرة على المرض لفترة أطول وتحسين معدلات البقاء على قيد الحياة بشكل عام.