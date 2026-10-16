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صحة

15 ساعة و34 مختصاً...السعودية تبدأ عملية معقدة لفصل توأمتين ملتصقتين

Lebanon 24
16-10-2026 | 14:00
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15 ساعة و34 مختصاً...السعودية تبدأ عملية معقدة لفصل توأمتين ملتصقتين
15 ساعة و34 مختصاً...السعودية تبدأ عملية معقدة لفصل توأمتين ملتصقتين photos 0
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بدأ فريق طبي في السعودية، عملية فصل توأمتين ملتصقتين من دولة فيجي، وهما جسبيلي وديسيسيا، البالغتين من العمر 13 شهراً، في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية التابعة لوزارة الحرس الوطني بالرياض.
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وقال المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، رئيس الفريق الطبي والجراحي التابع للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، إن التوأمتين وصلتا إلى السعودية في 21 تموز الماضي، وخضعتا بعد دخولهما المستشفى لفحوص طبية دقيقة ودراسات تشخيصية متعددة، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضاف الربيعة أن الفحوص أظهرت التصاق التوأمتين في منطقتي البطن والحوض، واشتراكهما في الكبد والأمعاء والقولون وفتحة الشرج والجهازين البولي والتناسلي وعظمة الحوض.

الجراحة رقم 69 في السعودية.. نجاح فصل توأمين ملتصقين
نجح فريق طبي بمستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال في السعودية في فصل توأمين ملتصقتين سعوديتين، في عملية جراحية عاجلة استغرقت 6 ساعات ونصف، على 6 مراحل.

عملية معقدة على 9 مراحل
وأوضح أن الفريق الطبي قرر إجراء عملية الفصل على 9 مراحل، تستغرق نحو 15 ساعة، بمشاركة 34 من الاستشاريين والإخصائيين والكوادر الفنية والتمريضية، في تخصصات التخدير وجراحة الأطفال والتجميل والعظام والمسالك البولية، إلى جانب التخصصات المساندة.

وأشار الربيعة إلى أن الجراحة تُعد من العمليات المعقدة، وتبلغ نسبة نجاحها المقدرة 70%، وفق التقييم الطبي متعدد التخصصات والفحوص التشخيصية.

وهذه هي العملية الأولى لفصل توأمتين ملتصقتين من فيجي، والعملية رقم 74 ضمن البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، الذي قدم الرعاية لـ159 توأماً من 28 دولة في 5 قارات منذ عام 1990.

وأعرب الربيعة، باسم أعضاء الفريق الطبي والجراحي، عن شكره للملك سلمان وولي العهد على الدعم المقدم للبرنامج. مؤكداً أن هذا الدعم أسهم في تعزيز مكانة المملكة في مجال فصل التوائم الملتصقة حتى أصبحت مركزاً عالمياً متميزاً في هذا المجال، كما أعرب عن تمنياته للتوأمتين بالشفاء والعودة إلى بلادهما بسلام.

كيف يحدث التصاق التوائم؟
والتوأمان الملتصقان مولودان متصلان جسدياً ببعضهما، وتحدث الحالة عندما تنفصل المضغة بصورة جزئية فقط في مرحلة مبكرة من التكوين لتشكِّل جسمين منفصلين، بحسب "مايو كلينك".

وعلى الرغم من أن الجنينين يتكونان من هذه المضغة، إلا أنهما يظلان ملتصقين جسدياً، غالباً في منطقة الصدر أو البطن أو الحوض، ويمكن أن يشترك التوأمان الملتصقان في عضو داخلي واحد من أعضاء الجسم أو أكثر.

والعديد من التوائم الملتصقة يموتون بعد الولادة بوقت قصير، لكن التطوُّر في العمليات الجراحية والتقنيات الطبية ساهم في تحسين معدلات البقاء على قيد الحياة، ويمكن أن تُفصَل التوائم الملتصقة التي تبقى على قيد الحياة بالجراحة، ويعتمد نجاح هذه العمليات على موضع الالتصاق، وعدد أعضاء الجسم التي يشترك فيها التوائم ونوعها.
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