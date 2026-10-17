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صحة

ما هو ثنائي التقشير الذكي للبشرة؟

Lebanon 24
17-10-2026 | 04:00
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في روتين العناية العصري، لم تعد أحماض التقشير خطوة هامشية تضاف من حين إلى آخر، بل أصبحت من المكونات التي يعتمد عليها كثيرون لتحسين ملمس البشرة، تنقية المسام واستعادة الإشراقة.

ففي مقدمة هذه الأحماض يحافظ الغليكوليك والساليسيليك على مكانة بارزة، لكن نجاح استخدامهما لا يرتبط بقوة الحمض بقدر ما يرتبط بفهم احتياجات البشرة وطريقة استعمالهما. فبينما يعمل أحدهما بكفاءة أكبر على سطح البشرة لتحسين ملمسها ومظهرها، يتمتع الآخر بقدرة على الوصول إلى داخل المسام والتعامل مع تراكم الدهون. والأهم أن معرفة هذه الفروق تساعد على استخدامهما بذكاء، من دون الوقوع في فخ الإفراط في التقشير.
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التقشير ليس هدفاً بحد ذاته
الفكرة الأساسية وراء استخدام الأحماض ليست دفع البشرة إلى التقشر المرئي، بل تسريع التخلص من الخلايا المتراكمة وتحسين انتظام عملية تجددها. وقد أظهرت مراجعات الدراسات أن التقشير الكيميائي يمكن أن يكون مفيداً خصوصاً في علاج حب الشباب كعلاج مساعد، مع وجود أدلة على فعالية كل من الغليكوليك والساليسيليك، وإن لم تُظهر المقارنات القديمة تفوقاً مطلقاً لأحدهما على الآخر. وهنا تبدأ القاعدة الأولى القائمة على عدم اختيار الحمض لأنه الأقوى، بل لأنه يخدم المشكلة التي تتطلب علاج.

الغليكوليك للإشراقة والملمس
ينتمي حمض الغليكوليك إلى أحماض ألفا هيدروكسي، ويعمل أساساً على سطح البشرة من خلال تقليل تماسك الخلايا الميتة، ما يساعد على تنعيم ملمسها وتحسين مظهر فقدان النضارة والبقع السطحية. كما ارتبط استخدامه في الدراسات بتحسين في حب الشباب وآثاره وبعض مظاهر أضرار الشمس والتقدم في العمر. لذلك يمكن أن يكون اختياراً مناسباً عندما تكون المشكلة الأساسية هي البشرة الباهتة، تفاوت اللون، الخشونة أو الملمس غير المتجانس. لكن صغر حجمه الجزيئي، الذي يساعده على اختراق الطبقة القرنية بفاعلية، يعني أيضاً أن البشرة قد تكون أكثر عرضة للتهيج إذا استُخدم بتركيز مرتفع أو بوتيرة مبالغ فيها.

والنصيحة العملية هنا هي البدء بتركيبة لطيفة واستخدامها على فترات متباعدة، بدلاً من الانتقال مباشرة إلى منتجات قوية أملاً في الحصول على نتيجة أسرع.


الساليسيليك للمسام
ينتمي الساليسيليك إلى أحماض بيتا هيدروكسي، وهو قادر على الوصول بسهولة إلى البيئة الدهنية داخل المسام. وهذه الخاصية تجعله خياراً جذاباً للبشرة الدهنية والمعرضة للرؤوس السوداء والانسداد والبثور.

ولا يعني ذلك أنه مخصص حصراً للبشرة الدهنية؛ فخصائصه المقشرة والمضادة للالتهاب تجعله مفيداً أيضاً ضمن كل روتين موجه لحب الشباب. وقد وجدت الأبحاث أن التقشير بحمض الساليسيليك يمكن أن يساعد في تقليل الآفات الالتهابية وغير الالتهابية، مع فائدة إضافية محتملة في التصبغات التي تتركها البثور. أما القاعدة العملية فهي بسيطة: إذا كانت المسام هي مصدر المشكلة، فلا حاجة إلى استخدام حمض قوي على كامل الوجه بحثاً عن الإشراقة؛ قد يكون الساليسيليك الموضعي أو المنظف الذي يحتوي عليه خياراً أكثر دقة.

البدء بجرعة خفيفة
أحد أكثر الأخطاء شيوعاً هو التعامل مع الأحماض كما لو أن البشرة تحتاج إلى استخدامها يومياً حتى تظهر النتائج. لكن التهيج والجفاف والشد أو التقشر الزائد ليست مؤشرات على فعالية أكبر، بل قد تكون إشارات إلى أن حاجز البشرة يتعرض لضغط يفوق قدرته على التحمل.

لذلك، عند إدخال حمض جديد، من الأفضل البدء بتكرار منخفض ومراقبة استجابة البشرة قبل زيادة الاستخدام تدريجياً. وتختلف القدرة على التحمل باختلاف التركيبة والتركيز ونوع البشرة وبقية الروتين، لذلك لا توجد وتيرة واحدة تصلح للجميع. كما أن أحدث التوصيات العملية المنشورة في هذا المجال تشدد على أن البشرة الجافة أو الحساسة تحتاج إلى تقشير أقل تكراراً، بينما يمكن للبشرة الدهنية أو المعرضة لحب الشباب أن تتحمل وتيرة أعلى في بعض الحالات، شرط ألا تظهر علامات تهيج.


تجنب الجمع بين المواد النشطة
قد تبدو فكرة الجمع بين الغليكوليك والساليسيليك جذابة للحصول على فوائد الحمضين، لكن الجمع ليس دائماً أفضل. فإذا كان الروتين يحتوي أصلاً على ريتينويد أو بنزويل بيروكسيد أو مقشرات أخرى، فإن إضافة حمض جديد قد تزيد احتمال الجفاف والاحمرار.

لذلك يمكن اعتماد التناوب بدلاً من الاستخدام المتزامن: حمض في أيام محددة، مع ترك بقية الأيام للترطيب ودعم حاجز البشرة. وبالنسبة إلى البشرة الحساسة، قد يكون الاكتفاء بحمض واحد أكثر حكمة من محاولة بناء روتين مليء بالمكونات النشطة.

واقي الشمس جزء من الروتين
إن استخدام الأحماض من دون حماية يومية جيدة من الشمس يضعف الهدف من روتين مخصص للإشراقة والتصبغات. لذلك ينبغي أن يكون واقي الشمس واسع الطيف خطوة ثابتة صباحاً، خصوصاً عند استخدام أحماض التقشير بصورة منتظمة.

كما أن التعامل مع التصبغات يحتاج إلى قدر من الصبر؛ فالالتهاب الناتج عن الإفراط في التقشير قد يؤدي إلى تفاقم التصبغ التالي للالتهاب، خصوصاً لدى بعض درجات البشرة الأكثر عرضة له.
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