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صحة

الحصبة تفتك بأطفال بنغلاديش.. أكثر من ألف وفاة

Lebanon 24
17-10-2026 | 06:30
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تواجه بنغلاديش تفشياً واسعاً للحصبة أودى بحياة 1147 شخصاً، معظمهم أطفال دون الخامسة، وسط تراجع معدلات التطعيم وثغرات في وصول اللقاحات إلى المناطق النائية.

وبحسب تقرير نشرته وكالة "رويترز"، فقد سجلت البلاد أكثر من 202 ألف إصابة مشتبه بها منذ منتصف مارس وحتى 9 أكتوبر، بينها نحو 22 ألف إصابة مؤكدة مخبرياً. وأظهرت بيانات منظمة الصحة العالمية أن الأطفال دون الخامسة شكّلوا 94% من الوفيات.
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ويأتي التفشي بعد سنوات من التقدم في برامج التحصين، قبل أن تؤثر الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد عام 2025 في انتظام التطعيم، بالتزامن مع إضرابات للعاملين الصحيين وتأخر وصول اللقاحات وتعطّل بعض برامج المتابعة.

ووفق تقديرات منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، انخفضت تغطية الجرعة الأولى من لقاح الحصبة من 96% عام 2024 إلى 90% عام 2025، فيما تراجعت تغطية الجرعة الثانية من 93% إلى 86%. وتوصي منظمة الصحة العالمية بتغطية لا تقل عن 95% للحد من تفشي المرض شديد العدوى.

ورغم تنفيذ حملة طارئة في أبريل الماضي شملت نحو 20 مليون طفل، بقي أطفال خارج نطاق التطعيم بسبب نقص بيانات حصر المستهدفين وضعف الاستعدادات وصعوبة الوصول إلى المناطق النائية، بحسب التقرير.

وفي إقليم سيلهيت شمال شرقي البلاد، فقدت عائلات أطفالاً لم تصل إليهم خدمات التطعيم قبل إصابتهم، بينهم طفل يبلغ عامين توفي في يوليو، وطفلة في التاسعة توفيت في يونيو.

ووصف مارك جيت، مستشار اللقاحات لدى منظمة الصحة العالمية وأستاذ الصحة العامة في جامعة نيويورك، ما تشهده بنغلاديش بأنه "تحذير حقيقي لكل دولة"، مؤكداً أن الوقاية بالتطعيم أسهل وأقل تكلفة ومخاطر من مواجهة تفشٍ واسع.

وفي محاولة لاحتواء المرض، أطلقت السلطات أواخر سبتمبر حملة جديدة تستهدف تطعيم 3.4 مليون طفل لم تشملهم الحملات السابقة. غير أن عدم تسجيل أعداد كبيرة من الأطفال رسمياً، ونقص الكوادر الصحية، وصعوبة الوصول إلى الأسر في المناطق النائية، لا تزال تعرقل هذه الجهود.

ويطالب خبراء بتوسيع التطعيم ليشمل الأطفال فوق الخامسة، الذين يمثلون نحو ثلث الإصابات، وفق بيانات منظمة الصحة العالمية.

وتتزامن موجة الحصبة مع انتشار حمى الضنك، ما يزيد الضغط على المستشفيات والعاملين الصحيين، وسط تحذيرات من استمرار التفشي ما لم تُسدّ ثغرات التحصين وتصل اللقاحات إلى الأطفال الذين فاتتهم الجرعات.
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