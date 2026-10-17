ماذا يحدث لجسمك أثناء النوم العميق؟ دراسة تكشف مفاجأة

كشفت دراسة علمية أجراها باحثون في جامعة ، بيركلي، عن علاقة متبادلة بين النوم وهرمون النمو، الذي يؤدي دوراً أساسياً في بناء العضلات وتقوية العظام وتنظيم استقلاب الدهون ومستويات السكر في .

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ووفقاً لما أورده موقع "ساينس "، أظهرت الدراسة أن النوم يحفز إفراز هرمون النمو، فيما يؤثر الهرمون بدوره في نشاط الدماغ، وتحديداً الدوائر العصبية المسؤولة عن تنظيم اليقظة والاستيقاظ.

كيف يؤثر النوم في هرمون النمو؟

حدد الباحثون دائرة عصبية في منطقة "تحت المهاد" بالدماغ، المعروفة باسم "الهيبوثالاموس"، تتحكم في إفراز هرمون النمو خلال مراحل النوم المختلفة.

وتؤدي هذه المنطقة دوراً رئيسياً في تنظيم النوم ودرجة حرارة الجسم والشهية وإفراز الهرمونات.

وأظهرت التجارب أن نشاط الخلايا العصبية المسؤولة عن تنظيم هرمون النمو يتغير بحسب مراحل النوم، ما يساعد الجسم على إفراز الهرمون بآليات مختلفة.

علاقة متبادلة بين النوم واليقظة

وجد الباحثون أن ارتفاع مستويات هرمون النمو خلال النوم ينشط خلايا عصبية في منطقة تُعرف باسم "الموضع الأزرق" داخل جذع الدماغ، وهي منطقة مرتبطة باليقظة والانتباه.

وتشير النتائج إلى أن العلاقة بين النوم وهرمون النمو لا تسير في اتجاه واحد، إذ يساعد النوم على إفراز الهرمون الضروري للنمو والتعافي الجسدي، بينما يساهم الهرمون في تنظيم نشاط الدماغ المرتبط بالاستيقاظ.

وتسلط الدراسة الضوء على أهمية النوم في الحفاظ على التوازن الهرموني ووظائف الجسم، خصوصاً ما يتعلق بصحة العضلات والعظام وتنظيم استقلاب الدهون.