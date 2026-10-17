الضغط النفسي ليس بريئاً.. العلماء يكشفون علاقته بانتكاسات المفاصل

كشفت دراسة علمية حديثة عن آلية بيولوجية تفسّر كيف يمكن للضغط النفسي أن يؤدي إلى تجدد نوبات التهاب المفاصل الروماتويدي، حتى بعد دخول المرض في مرحلة الهجوع واختفاء أعراضه.

وأظهرت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة "شيبا" ونُشرت في مجلة "Science Advances"، وجود مسار التهابي يربط بين الجهاز العصبي والأنسجة الدهنية والمفاصل، ما يشير إلى أن تأثير التوتر النفسي لا يقتصر على الخلايا المناعية المرتبطة عادةً بأمراض المناعة الذاتية.

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كيف ينتقل تأثير التوتر من الدماغ إلى المفاصل؟

وجد الباحثون، من خلال تجارب مخبرية، أن التعرض للضغط النفسي ينشّط الجهاز العصبي الودي، الذي يحفّز بدوره الأنسجة الدهنية البنية على إفراز بروتين التهابي يُعرف باسم "إنترلوكين-6" (IL-6) في مجرى .

وعندما يصل هذا البروتين إلى المفاصل، تتفاعل معه خلايا متخصصة في الغشاء الزلالي المحيط بها، ما يدفعها إلى إنتاج مواد كيميائية تستقطب خلايا الدم البيضاء المعروفة باسم "العدلات" (Neutrophils)، وهي خلايا تسهم في تعزيز الالتهاب، الأمر الذي يؤدي إلى تجدد التورم والألم.

وأوضح قائد الفريق البحثي، الدكتور شيغيرو تاناكا، أن النتائج تكشف دوراً لأنسجة الجسم غير المناعية في إعادة تنشيط الالتهاب، ما يوسّع فهم العلاقة بين التوتر النفسي وانتكاسات التهاب المفاصل الروماتويدي.

نتائج تفتح آفاقاً لعلاجات جديدة

وأظهرت التجارب المخبرية أن تثبيط أحد المستقبلات المسؤولة عن الاستجابة لإشارات التوتر ساهم في خفض مستويات البروتين الالتهابي وتقليل تورم المفاصل بصورة ملحوظة.

كما لاحظ الباحثون أن الأشخاص الذين يحملون طفرة جينية تقلل استجابة أجسامهم لهرمونات التوتر كانوا أقل عرضة لتجدد الالتهاب عند التعرض للضغط النفسي، ما يعزز فرضية وجود ارتباط مباشر بين الاستجابة العصبية للتوتر ونشاط المرض.

، أشار هيروشي ناكاجيما إلى أن المفاصل قد تحتفظ بما يشبه "الذاكرة الالتهابية"، وهو ما قد يفسّر قابليتها لاستعادة النشاط الالتهابي حتى بعد تراجع الأعراض.

ويرى الباحثون أن استهداف المسار الذي يربط الجهاز العصبي بالأنسجة الدهنية والمفاصل قد يمهّد لتطوير علاجات تساعد على منع انتكاسات التهاب المفاصل الروماتويدي، من دون الحاجة إلى تثبيط الجهاز المناعي بصورة شاملة.

ورغم أهمية هذه النتائج، فإن تحويلها إلى علاجات معتمدة يتطلب إجراء المزيد من الدراسات السريرية للتحقق من فعاليتها وسلامتها لدى المرضى.