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صحة

5 أطعمة تحارب الكوليسترول الضار.. تعرّف إليها!

Lebanon 24
17-10-2026 | 16:00
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5 أطعمة تحارب الكوليسترول الضار.. تعرّف إليها!
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كشفت دراسات طبية أُجريت على مدى العقدين الماضيين عن فعالية "حمية المحفظة"، وهي نظام غذائي نباتي يعتمد على مجموعة من الأطعمة الصحية، في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم بنحو 26 ملغ/ديسيلتر.
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وتقوم هذه الحمية على الجمع بين المكسرات والبروتينات النباتية والألياف القابلة للذوبان والستيرولات النباتية والدهون غير المشبعة، بهدف تحسين مستويات الكوليسترول وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.
 
وأوضحت الدكتورة ماي بكير، طبيبة القلب في مؤسسة "إنفينيت هارت هيلث"، أن الجمع بين هذه المكونات ضمن نظام غذائي متكامل يعزز فوائدها الصحية، خصوصاً في ظل معاناة ملايين البالغين من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.
 
5 مجموعات غذائية لخفض الكوليسترول
 
تعتمد "حمية المحفظة" على خمس مجموعات غذائية رئيسية، تؤدي كل منها دوراً في تقليل مستويات الكوليسترول الضار:
 
1. المكسرات والبذور
 
تُعد المكسرات والبذور من المصادر الغنية بالدهون غير المشبعة المفيدة لصحة القلب. وتشير بيانات أوردتها إرشادات اضطرابات الدهون لعام 2026 إلى أن تناول حصة يومية منها يرتبط بانخفاض الكوليسترول الضار بنحو 4.8 ملغ/ديسيلتر.
 
2. الألياف القابلة للذوبان
 
يساعد تناول الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان على تقليل امتصاص الكوليسترول في الجهاز الهضمي. ويُعد الشوفان من أبرز مصادرها لاحتوائه على مركب "بيتا غلوكان"، إلى جانب الشعير والفاصوليا والعدس.
 
3. البروتينات النباتية
 
تشكل البقوليات، مثل الحمص والفول والعدس، بديلاً صحياً لبعض المنتجات الحيوانية الغنية بالدهون المشبعة، ما يساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار عند اعتمادها ضمن النظام الغذائي اليومي.
 
4. الدهون غير المشبعة
 
تساعد الدهون غير المشبعة على تحسين مستويات الكوليسترول عند استخدامها بديلاً من الدهون المشبعة. ومن أبرز مصادرها الأفوكادو وزيت الزيتون البكر الممتاز، الذي يحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون الأحادية غير المشبعة.
 
5. الستيرولات النباتية
 
تُعد الستيرولات النباتية مركبات طبيعية تحدّ من امتصاص الكوليسترول في الأمعاء، وتوجد بكميات متفاوتة في المكسرات والبذور والزيوت النباتية والبقوليات، كما تتوافر في بعض المنتجات الغذائية المدعمة والمكملات.
 
وتشير الأبحاث إلى أن الجمع بين هذه المجموعات الغذائية قد يحقق فوائد أكبر من تناول كل منها بصورة منفردة، ما يجعل "حمية المحفظة" أحد الخيارات الغذائية المساعدة على ضبط مستويات الكوليسترول وتقليل مخاطر أمراض القلب، من دون أن تكون بديلاً من الأدوية الموصوفة عند الحاجة إليها.
 
 
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