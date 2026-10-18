تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

الشاي والقهوة تحت المجهر.. عادة يومية قد تضاعف خطر السرطان

Lebanon 24
18-10-2026 | 02:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الشاي والقهوة تحت المجهر.. عادة يومية قد تضاعف خطر السرطان
الشاي والقهوة تحت المجهر.. عادة يومية قد تضاعف خطر السرطان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حذّرت دراسة بريطانية واسعة شملت نحو مليون شخص من أن تناول الشاي والقهوة بدرجات حرارة مرتفعة جداً قد يزيد خطر الإصابة بسرطان المريء، ولا سيما سرطان الخلايا الحرشفية، أحد الأنواع الخطيرة من هذا المرض.
 

Advertisement
وأظهرت الدراسة، المنشورة في "المجلة الدولية للسرطان"، أن الأشخاص الذين يفضّلون تناول مشروباتهم "ساخنة جداً" يواجهون خطراً للإصابة بهذا النوع من السرطان يعادل 3.17 أضعاف الخطر لدى الذين يتناولون مشروباتهم دافئة.
 

وكانت "الوكالة الدولية لأبحاث السرطان" قد صنّفت عام 2016 المشروبات التي تتجاوز حرارتها 65 درجة مئوية ضمن المواد "المسرطنة على الأرجح للبشر"، استناداً إلى أبحاث تناولت استهلاك مشروب "المتة" الساخن في أميركا الجنوبية.
 

وتُعد الدراسة الجديدة، التي قادتها الباحثة كيرين بابيير، المتخصصة في علم الأوبئة الغذائية بجامعة أكسفورد، من أوسع الدراسات التي تناولت العلاقة بين حرارة المشروبات وخطر الإصابة بسرطان المريء في المجتمعات الغربية.
 

أرقام تكشف حجم الخطر
 

اعتمد الباحثون على بيانات 977282 مشاركاً من "دراسة المليون امرأة" و"البنك الحيوي البريطاني"، وتوصلوا إلى نتائج أظهرت ارتباطاً واضحاً بين ارتفاع حرارة المشروبات وزيادة خطر الإصابة بسرطان المريء الحرشفي.
 

وبيّنت النتائج أن تفضيل المشروبات "الساخنة جداً" ارتبط بارتفاع الخطر إلى 3.17 أضعاف، أي بزيادة تبلغ نحو 217% مقارنة بالمشروبات الدافئة، فيما ارتبط تناول المشروبات "الساخنة" بزيادة الخطر بنسبة 69%.
 

كذلك، أظهرت الدراسة أن استهلاك 6 أكواب أو أكثر يومياً ارتبط بارتفاع خطر الإصابة بنسبة 71% مقارنة بمن يتناولون أقل من 6 أكواب، بصرف النظر عن درجة حرارة المشروب.
 

ولم يرصد الباحثون اختلافاً جوهرياً في مستوى الخطر بين الشاي والقهوة، كما لم تظهر إضافة الحليب تأثيراً وقائياً يُذكر، ما يعزز فرضية أن حرارة المشروب تؤدي دوراً أساسياً في زيادة الخطر، وليس بالضرورة مكوناته الكيميائية.
 

كيف تؤثر المشروبات الساخنة في المريء؟
 

يرجّح الباحثون أن العلاقة بين المشروبات شديدة السخونة وسرطان المريء تعود إلى ما يُعرف بـ"الإصابة الحرارية"، إذ قد يؤدي التعرض المتكرر للحرارة المرتفعة إلى إلحاق الضرر بالغشاء المخاطي المبطن للمريء.
 

ومع استمرار هذا التعرض، قد تتضرر الأنسجة وتضعف قدرتها على التعافي، ما قد يهيئ ظروفاً تساعد على ظهور تغيرات خلوية مرتبطة بنشوء الأورام السرطانية.
 

وتدعم هذه الفرضية نتائج تجارب حيوانية أظهرت تأثيرات ضارة في أنسجة المريء عند التعرض لدرجات حرارة تقارب 70 درجة مئوية، وإن كانت هذه النتائج لا تثبت وحدها وجود علاقة سببية مباشرة لدى البشر.
 

خطوة بسيطة قد تمنع مئات الإصابات
 

وفي ضوء النتائج، قدّر الباحثون أن خفض درجة حرارة المشروبات قبل تناولها يمكن أن يسهم في الوقاية من نحو 14% من حالات سرطان المريء الحرشفي، بما يعادل قرابة 440 إصابة سنوياً في المملكة المتحدة.
 

وتشير الدراسة إلى أن ترك الشاي أو القهوة ليبرد قليلاً قبل شربه قد يكون إجراءً وقائياً بسيطاً، خصوصاً لدى الأشخاص الذين اعتادوا تناول مشروباتهم بدرجات حرارة مرتفعة جداً.
 

ومع ذلك، تبقى النتائج قائمة على ارتباطات رصدية لا تثبت بصورة قاطعة أن المشروبات الساخنة هي السبب المباشر للإصابة بالسرطان، لكنها تعزز الأدلة العلمية الداعية إلى تجنب تناول السوائل شديدة السخونة.
مواضيع ذات صلة
إحذروا.. المشروبات المحلاة بالسكر قد تضاعف خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:07:21 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تحت المجهر بعد إحباط مؤامرة قرب قاعدة بريطانية تستخدمها القوات الأميركية
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:07:21 Lebanon 24 Lebanon 24
خطابات سلام المكررة تحت المجهر
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:07:21 Lebanon 24 Lebanon 24
انطلاق جلسة حكومية جديدة.. موازنة 2027 تحت المجهر
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:07:21 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الدولية لأبحاث السرطان

الوكالة الدولية

البنك الحيوي

البريطاني

المملكة

الغربي

المري

العلم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-10-18
Lebanon24
08:00 | 2026-10-18
Lebanon24
05:00 | 2026-10-18
Lebanon24
23:00 | 2026-10-17
Lebanon24
16:00 | 2026-10-17
Lebanon24
14:15 | 2026-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24