تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

موضة "خفض النبض" تثير القلق.. طبيب يكشف مخاطرها

Lebanon 24
18-10-2026 | 05:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
موضة خفض النبض تثير القلق.. طبيب يكشف مخاطرها
موضة خفض النبض تثير القلق.. طبيب يكشف مخاطرها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حذّر طبيب متخصص في أمراض القلب من ظاهرة تُعرف باسم "خفض النبض"، انتشرت مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتباهى بعض المستخدمين بتسجيل معدلات منخفضة لضربات القلب أثناء الراحة، من دون إدراك أن هذه القراءات قد تكون مؤشراً إلى مشكلات صحية تستدعي التدخل الطبي.
Advertisement
 
 
 وأوضح اختصاصي أمراض القلب الدكتور يفغيني كوكين أن انخفاض معدل ضربات القلب لا يُعد دائماً دليلاً على اللياقة البدنية، إذ يمكن أن يكون طبيعياً لدى الرياضيين، لكنه قد يشير إلى اضطرابات صحية خطيرة لدى أشخاص آخرين.
 
متى يصبح انخفاض النبض خطيراً؟
 
بحسب كوكين، يُطلق مصطلح "بطء القلب" على انخفاض معدل ضربات القلب إلى أقل من 60 نبضة في الدقيقة، وهي حالة قد تكون طبيعية لدى الرياضيين المحترفين، مثل عدّائي الماراثون وراكبي الدراجات، نتيجة قدرة عضلة القلب لديهم على ضخ الدم بكفاءة أكبر مع عدد أقل من الانقباضات.
 
أما لدى الأشخاص غير الرياضيين، فقد يستدعي انخفاض النبض إلى 52 نبضة في الدقيقة أثناء الراحة إجراء فحوص طبية، خصوصاً إذا ترافق مع أعراض غير طبيعية.
 
وحذّر الطبيب من انخفاض النبض إلى أقل من 40 نبضة في الدقيقة أثناء اليقظة، ولا سيما إذا ترافق مع هبوط ضغط الدم أو ظهور أعراض مقلقة، مشيراً إلى أن هذه الحالات قد تستدعي تدخلاً طبياً عاجلاً.
 
كذلك، شدّد على ضرورة الانتباه إلى التغيرات المفاجئة، مثل انخفاض معدل النبض المعتاد من 70 إلى 45 نبضة في الدقيقة لثلاثة أيام متتالية من دون سبب واضح.
 
ونقلت صحيفة "إزفيستيا" الروسية عن الطبيب تأكيده ضرورة طلب المساعدة الطبية الفورية عند انخفاض النبض إلى أقل من 30 نبضة في الدقيقة.
 
علامات تحذيرية لا ينبغي تجاهلها
 
أشار كوكين إلى أن التمييز بين بطء القلب الطبيعي والمرضي يتطلب إجراء فحوص، أبرزها تخطيط كهربائية القلب، ومراقبة النبض على مدار 24 ساعة، واختبار الجهد.
 
وأوضح أن انخفاض النبض لدى الرياضيين يتطور عادةً بصورة تدريجية نتيجة التدريب المستمر، بينما قد يظهر بطء القلب المرضي بصورة مفاجئة.
 
وقد ينخفض معدل ضربات القلب لدى بعض الأشخاص الأصحاء أثناء النوم إلى 35 أو 38 نبضة في الدقيقة، لكن استمرار هذه القراءات خلال النهار قد يستدعي التحقق من وجود اضطراب في العقدة الجيبية المسؤولة عن تنظيم ضربات القلب.
 
وتشمل الأعراض التي تستوجب الانتباه تشوش الرؤية عند الوقوف، والضعف العام، والارتباك، وألم الصدر، والإغماء، الذي يُعد من العلامات التي تتطلب تقييماً طبياً عاجلاً.
 
أمراض قد تختبئ خلف بطء القلب
 
بحسب الطبيب، يتأثر معدل ضربات القلب بعوامل متعددة، منها العمر والجنس والوراثة والأدوية، كما تختلف المعدلات الطبيعية بين حديثي الولادة والبالغين وكبار السن.
 
وقد يرتبط بطء القلب لدى غير الرياضيين بحالات مرضية، بينها أمراض الشرايين التاجية، والتهاب عضلة القلب، وقصور الغدة الدرقية، وارتفاع مستوى البوتاسيوم في الدم، الذي قد يؤدي في الحالات الشديدة إلى اضطرابات خطيرة في نظم القلب، وصولاً إلى توقفه.
 
ونصح كوكين بقياس النبض صباحاً بعد خمس دقائق من الراحة، مع احتساب عدد الضربات خلال 60 ثانية، محذّراً من الاعتماد الكامل على الساعات الذكية التي قد تعطي قراءات غير دقيقة، خصوصاً عند انخفاض النبض أو وجود اضطرابات في انتظام ضربات القلب.
 
وماذا عن ارتفاع النبض؟
 
في المقابل، لفت الطبيب إلى أن ارتفاع معدل ضربات القلب أثناء الراحة قد يرتبط أيضاً بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، خصوصاً مع استمرار ارتفاعه بمرور الوقت.
 
وأشار إلى أن تسجيل 90 نبضة في الدقيقة أثناء الراحة بصورة متكررة قد يستدعي تقييماً طبياً بحسب الحالة، يشمل فحص مستويات الهيموغلوبين والفيريتين وهرمونات الغدة الدرقية، إلى جانب تصوير القلب بالموجات فوق الصوتية عند الحاجة.
 
وأكد أن مراقبة النبض لا ينبغي أن تتحول إلى منافسة لتحقيق أدنى قراءة ممكنة، إذ إن تقييم صحة القلب يعتمد على الحالة الصحية العامة والأعراض المصاحبة، وليس على عدد ضرباته وحده.
مواضيع ذات صلة
جوازات الموتى بوابة لإدخال عناصر إيرانية إلى لبنان؟ "معاريف" تكشف أسلوباً أمنياً يثير القلق
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:07:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وداعاً للماسكارا؟ موضة "الرموش الشبحية" تثير غضب عاشقات الجمال
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:07:30 Lebanon 24 Lebanon 24
سرقات في بلدة سجد تثير القلق بين الأهالي
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:07:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تكرار لمأساة أيوب.. "حوادث الآبار" تثير القلق في الأردن
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:07:30 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

امل على

الرياض

رياضي

الروس

الصدر

ريتين

العلا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-10-18
Lebanon24
08:00 | 2026-10-18
Lebanon24
02:00 | 2026-10-18
Lebanon24
23:00 | 2026-10-17
Lebanon24
16:00 | 2026-10-17
Lebanon24
14:15 | 2026-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24