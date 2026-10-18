4 أطعمة تساعد على مواجهة "عدو القلب الصامت".. ما هي؟

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قد لا يتطلب تحسين مستويات في تغييرات جذرية في ، إذ يمكن لبعض التعديلات البسيطة على الوجبات اليومية أن تسهم في خفض الكوليسترول الضار وتعزيز صحة القلب.ووفقا لجمعية القلب الأميركية، فإن استبدال الدهون المشبعة بالدهون غير المشبعة، إلى جانب الإكثار من الحبوب الكاملة والخضراوات والفواكه، يساعد على تحسين مستويات الدهون في الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.وتبرز 4 أطعمة يمكن إدراجها بسهولة ضمن النظام الغذائي اليومي:الشوفانيحتوي على ألياف قابلة للذوبان، أبرزها " "، التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) من خلال تقليل امتصاص الكوليسترول في الأمعاء.الأفوكادوغني بالدهون الأحادية غير المشبعة والألياف، ويمكن أن يساعد على تحسين مستويات الكوليسترول، خصوصا عند تناوله بديلا للأطعمة الغنية بالدهون المشبعة.