من الطفولة إلى الشيخوخة.. كم ساعة رياضة يحتاج الجسم؟

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وتؤكد المنظمة أن الحفاظ على اللياقة البدنية لا يتطلب بالضرورة الاشتراك في نادٍ أو ممارسة تمارين شاقة يومياً، إذ يمكن للأنشطة البسيطة، مثل: المشي وصعود الدرج، وركوب الدراجات، أن تسهم في تحسين الصحة والوقاية من الأمراض.



الأطفال والمراهقون

توصي العالمية الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاماً بممارسة نشاط بدني متوسط إلى مرتفع الشدة لمدة يومياً في المتوسط، مع تخصيص ثلاثة أيام أسبوعياً على الأقل لأنشطة تقوي العضلات والعظام. تختلف حاجة الجسم إلى النشاط البدني باختلاف العمر، فما يناسب الأطفال والمراهقين ليس بالضرورة ما يحتاجه البالغون أو كبار السن، وفق إرشادات التي تحدد المدة المناسبة لممارسة الرياضة في كل مرحلة عمرية.وتؤكد المنظمة أن الحفاظ على اللياقة البدنية لا يتطلب بالضرورة الاشتراك في نادٍ أو ممارسة تمارين شاقة يومياً، إذ يمكن للأنشطة البسيطة، مثل: المشي وصعود الدرج، وركوب الدراجات، أن تسهم في تحسين الصحة والوقاية من الأمراض.الأطفال والمراهقونتوصي العالمية الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاماً بممارسة نشاط بدني متوسط إلى مرتفع الشدة لمدة يومياً في المتوسط، مع تخصيص ثلاثة أيام أسبوعياً على الأقل لأنشطة تقوي العضلات والعظام.





البالغون

أما الأشخاص بين 18 و64 عاماً، فتوصي المنظمة بممارسة ما بين 150 و300 دقيقة من النشاط البدني متوسط الشدة أسبوعياً، أو ما بين 75 و150 دقيقة من التمارين عالية الشدة، إلى جانب تمارين تقوية العضلات مرتين أسبوعياً على الأقل.



ولا يشترط أداء التمارين دفعة واحدة، إذ يمكن توزيع النشاط على فترات قصيرة خلال الأسبوع، بما فيها المشي السريع وصعود الدرج.



كبار السن

وبالنسبة لمن تجاوزوا 65 عاماً، توصي المنظمة بالمدة الأسبوعية نفسها من النشاط الهوائي، مع ممارسة تمارين تقوية العضلات يومين على الأقل، وأنشطة تجمع بين التوازن والقوة الوظيفية ثلاثة أيام أسبوعياً أو أكثر. وتشمل الأنشطة المناسبة لهذه الفئة الجري والسباحة والقفز بالحبل وركوب الدراجات وكرة القدم، لِما لها من دور في دعم نمو العظام والعضلات وتحسين النوم والتركيز.البالغونأما الأشخاص بين 18 و64 عاماً، فتوصي المنظمة بممارسة ما بين 150 و300 دقيقة من النشاط البدني متوسط الشدة أسبوعياً، أو ما بين 75 و150 دقيقة من التمارين عالية الشدة، إلى جانب تمارين تقوية العضلات مرتين أسبوعياً على الأقل.ولا يشترط أداء التمارين دفعة واحدة، إذ يمكن توزيع النشاط على فترات قصيرة خلال الأسبوع، بما فيها المشي السريع وصعود الدرج.كبار السنوبالنسبة لمن تجاوزوا 65 عاماً، توصي المنظمة بالمدة الأسبوعية نفسها من النشاط الهوائي، مع ممارسة تمارين تقوية العضلات يومين على الأقل، وأنشطة تجمع بين التوازن والقوة الوظيفية ثلاثة أيام أسبوعياً أو أكثر.

وتهدف هذه التمارين إلى الحفاظ على القدرة على الحركة وتقليل مخاطر السقوط وفقدان الكتلة العضلية المرتبط بالتقدم في العمر.



وتشدد منظمة الصحة العالمية على أن ممارسة بعض النشاط البدني أفضل من الخمول التام، خصوصاً لمن تمنعهم ظروفهم الصحية من بلوغ المدة الموصى بها، مؤكدة أهمية تقليل فترات الجلوس الطويلة وجعل الحركة جزءاً من الحياة اليومية. (إرم نيوز)