ليس للأم فقط.. كيف يحمي علاج الاكتئاب أثناء الحمل دماغ الطفل؟

Advertisement

كشفت دراسة جديدة نشرتها مجلة "نايتشر كوميونيكيشنز" أن علاج الاكتئاب لدى النساء الحوامل باستخدام العلاج النفسي لا يقتصر على تحسين صحة الأم فحسب، بل يمتد ليؤثر إيجابياً على نمو دماغ الجنين أثناء الحمل.وأوضحت الدراسة، التي شاركت في إعدادها أستاذة النفس أليسيا بوجي ، أن علاج الاكتئاب عبر برنامج متخصص يُدعى "موم كير"، وهو علاج نفسي بين الأشخاص يتكون من 8 جلسات لتعزيز المهارات الاجتماعية وتقليل النزاعات، أدى إلى خفض نسبة الإصابة بالاكتئاب بين الأمهات المشاركات من 36% قبل العلاج إلى 6% فقط بعده.كما ساهم العلاج في زيادة معدلات الولادة في الموعد المحدد، مما يقلل من فترة إقامة الرضع في المستشفى ويدعم نموهم.ولفهم تأثير هذا العلاج على دماغ الطفل، استخدم الباحثون تقنية (MRI) لحديثي الولادة. وأظهرت النتائج أن حجم منطقة "الحُصين" المسؤولة عن التعلم والذاكرة والتنظيم العاطفي، كان أصغر بنسبة 5% لدى أطفال الأمهات اللاتي خضعن لبرنامج "موم كير" مقارنة بمجموعة الضبط.وبعد ستة أشهر، أظهرت الاختبارات أن الأطفال الذين امتلكوا حُصيناً أصغر حجماً عند الولادة أظهروا استجابة عاطفية أكثر توازناً وقلة في الانزعاج عند مواجهة تجارب جديدة أو مخيفة. ورغم أن صغر حجم الدماغ قد يبدو غير مألوف، إلا أن الباحثين يرجحون أن نمو الدماغ السريع جداً في مرحلة الرضاعة قد يكون ناتجاً عن التوتر وأقل فائدة للطفل.