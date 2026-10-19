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صحة

الإفطار والنوم والرياضة.. كيف تؤثر في القدرة على مواجهة الضغوط؟

Lebanon 24
19-10-2026 | 08:04
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الإفطار والنوم والرياضة.. كيف تؤثر في القدرة على مواجهة الضغوط؟
الإفطار والنوم والرياضة.. كيف تؤثر في القدرة على مواجهة الضغوط؟ photos 0
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أظهرت دراسة قادتها جامعة بينغهامتون الأميركية وجود ارتباط بين الانتظام في تناول الإفطار، والحصول على قسط كافٍ من النوم، وممارسة النشاط البدني، وبين مستويات أفضل من المرونة النفسية والقدرة على مواجهة الضغوط.

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واستندت الدراسة إلى استبيان شمل نحو 400 طالب جامعي، تناول عاداتهم الغذائية وأنماط نومهم وممارستهم الرياضة، إلى جانب قدرتهم على التعامل مع التحديات والتكيف مع الظروف المتغيرة.

وبحسب النتائج، ارتبط تناول الإفطار خمس مرات أسبوعياً أو أكثر بمستويات أفضل من الصمود النفسي، كما سجل الأشخاص الذين يمارسون الرياضة لمدة 20 دقيقة أو أكثر مؤشرات إيجابية على صعيد المرونة النفسية. في المقابل، ارتبط النوم لأقل من ست ساعات بمستويات أدنى منها.

ورصد الباحثون أيضاً علاقة بين تكرار تناول الوجبات السريعة وعدم الحصول على نوم كافٍ، وبين زيادة الجمود في التفكير والسلوك.

وتُعرّف المرونة النفسية بأنها القدرة على تعديل الأفكار والسلوك والتعامل مع المشاعر بما يتناسب مع الظروف المتغيرة، بدلاً من التمسك بأسلوب واحد في مواجهة المشكلات. وهي لا تعني غياب التوتر، بل القدرة على استيعاب المشاعر وتقييم الموقف واختيار الاستجابة المناسبة.

لكن الباحثين شددوا على أن النتائج لا تثبت أن هذه العادات تؤدي مباشرة إلى تحسين المرونة النفسية، إذ اعتمدت الدراسة على إجابات المشاركين عن تجاربهم وعاداتهم، من دون إجراء تجربة تقيس التأثير المباشر لكل منها.

كذلك، لا يمكن اعتبار تناول الإفطار بهذا المعدل أو ممارسة الرياضة لمدة محددة وصفة ثابتة للجميع، خصوصاً أن الدراسة اقتصرت على طلاب جامعيين، ما يحد من إمكانية تعميم نتائجها على فئات أخرى.

وتبقى العلاقة بين نمط الحياة والقدرة على مواجهة الضغوط بحاجة إلى مزيد من البحث، لتحديد ما إذا كانت العادات الصحية تعزز المرونة النفسية، أم أن الأشخاص الأكثر مرونة هم الأقدر على الالتزام بها، أو أن عوامل أخرى تؤثر في الجانبين.

 
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