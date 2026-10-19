دواء جديد يثير التفاؤل.. هل اقترب علاج تليّف الرئة؟

أعلنت شركة " مايرز سكويب" الأميركية تحقيق نتائج إيجابية في تجربة سريرية متقدمة لدواء تجريبي جديد لعلاج التليّف الرئوي مجهول السبب، بعدما أظهرت جرعة منخفضة منه قدرة على إبطاء تراجع وظائف الرئة.

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وشملت التجربة 1255 مريضاً، خضعوا لاختبار عقار "أدميلبارانت" (Admilparant)، الذي يعمل على تثبيط مستقبل بروتيني مرتبط بتكوّن الندوب في أنسجة الرئة.

وأظهرت النتائج أن تناول جرعة تبلغ 60 ملغ مرتين يومياً ساعد على الحد من تدهور وظائف الرئة مقارنة بالعلاج الوهمي، خلال فترة متابعة امتدت إلى 52 أسبوعاً، في حين لم تحقق الجرعة الأعلى، البالغة 120 ملغ، النتيجة الإحصائية المطلوبة.

وأكدت الشركة أن الدواء أظهر مستوى جيداً من التحمل لدى المشاركين، مع تسجيل معدلات منخفضة للتوقف عن العلاج بسبب الآثار الجانبية.

ويُعدّ التليّف الرئوي مجهول السبب مرضاً مزمناً يؤدي إلى تندّب أنسجة الرئة وتراجع قدرتها على أداء وظائفها، ما يسبب صعوبة متزايدة في التنفس.

ورغم النتائج المشجعة، لا يزال العقار تجريبياً ويحتاج إلى تقييم الجهات التنظيمية قبل السماح باستخدامه علاجياً، فيما ينتظر الباحثون نشر البيانات التفصيلية لتحديد حجم الفائدة بصورة أدق.