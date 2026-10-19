تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

دواء لعلاج آثار دواء آخر.. تحذير طبي من "السلسلة الدوائية"

Lebanon 24
19-10-2026 | 23:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
دواء لعلاج آثار دواء آخر.. تحذير طبي من السلسلة الدوائية
دواء لعلاج آثار دواء آخر.. تحذير طبي من السلسلة الدوائية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حذّر خبراء من ظاهرة تُعرف باسم "السلسلة الدوائية"، تحدث عندما يتسبب أحد الأدوية بآثار جانبية تُفسَّر خطأً على أنها مرض جديد، فيُوصف للمريض دواء إضافي لعلاجها، بدلاً من معالجة السبب الأساسي.
 
وأوضح استشاري الطب الباطني الدكتور محمد العشا أن هذه المشكلة قد تظهر لدى مرضى الأمراض المزمنة، خصوصاً الذين يتناولون أدوية متعددة، مشدداً على ضرورة تقييم الحالة الصحية للمريض بصورة شاملة قبل إضافة أي علاج جديد.
Advertisement
 
ومن الأمثلة على ذلك أن بعض أدوية ارتفاع ضغط الدم قد تسبب تورماً في القدمين، ما يدفع أحياناً إلى وصف مدرات للبول، رغم أن التورم قد يكون أثراً جانبياً للدواء الأصلي. كما قد ترتبط بعض أدوية خفض الكوليسترول بآلام عضلية أو ارتفاع محدود في سكر الدم.
 
وأشارت مراجعة علمية نُشرت عام 2026 في مجلة "Drugs & Aging" إلى أن هذه الظاهرة قد تؤدي إلى استخدام أدوية إضافية من دون حاجة طبية واضحة، ولا سيما لدى كبار السن.
 
وشدّد الخبراء على أهمية مراجعة قائمة الأدوية والجرعات عند ظهور أعراض جديدة، مع الانتباه إلى توقيت بدء العلاج وعلاقته بالأعراض، وعدم إيقاف أي دواء أو إضافة آخر من دون استشارة الطبيب.
 
وأكدوا أن ظهور أعراض جديدة لا يعني بالضرورة الإصابة بمرض مستقل، إذ قد يكون تعديل الجرعة أو تغيير العلاج، بإشراف طبي، كافياً لمعالجة المشكلة.
 
مواضيع ذات صلة
في أميركا... سحب دواء شائع لعلاج الغدة من الأسواق
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:00:06 Lebanon 24 Lebanon 24
دواء جديد يثير التفاؤل.. هل اقترب علاج تليّف الرئة؟
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:00:06 Lebanon 24 Lebanon 24
دواء للتنحيف يثير المخاوف بعد بلاغات عن وفاتين في أميركا
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:00:06 Lebanon 24 Lebanon 24
كحول داخل دواء للأطفال!
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:00:06 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

الدكتور محمد

الطب الباطني

الكوليسترول

الظاهر

العلا

دمين

ساسي

حيان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-10-20
Lebanon24
14:00 | 2026-10-20
Lebanon24
12:51 | 2026-10-20
Lebanon24
10:03 | 2026-10-20
Lebanon24
08:59 | 2026-10-20
Lebanon24
07:06 | 2026-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24