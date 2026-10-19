دواء لعلاج آثار دواء آخر.. تحذير طبي من "السلسلة الدوائية"

حذّر خبراء من ظاهرة تُعرف باسم "السلسلة الدوائية"، تحدث عندما يتسبب أحد الأدوية بآثار جانبية تُفسَّر خطأً على أنها مرض جديد، فيُوصف للمريض دواء إضافي لعلاجها، بدلاً من معالجة السبب الأساسي.

وأوضح استشاري العشا أن هذه المشكلة قد تظهر لدى مرضى الأمراض المزمنة، خصوصاً الذين يتناولون أدوية متعددة، مشدداً على ضرورة تقييم الحالة الصحية للمريض بصورة شاملة قبل إضافة أي علاج جديد.

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ومن الأمثلة على ذلك أن بعض أدوية ارتفاع ضغط قد تسبب تورماً في القدمين، ما يدفع أحياناً إلى وصف مدرات للبول، رغم أن التورم قد يكون أثراً جانبياً للدواء الأصلي. كما قد ترتبط بعض أدوية خفض بآلام عضلية أو ارتفاع محدود في سكر الدم.

وأشارت مراجعة علمية نُشرت عام 2026 في مجلة "Drugs & Aging" إلى أن هذه الظاهرة قد تؤدي إلى استخدام أدوية إضافية من دون حاجة طبية واضحة، ولا سيما لدى كبار السن.

وشدّد الخبراء على أهمية مراجعة قائمة الأدوية والجرعات عند ظهور أعراض جديدة، مع الانتباه إلى توقيت بدء العلاج وعلاقته بالأعراض، وعدم إيقاف أي دواء أو إضافة آخر من دون استشارة الطبيب.

وأكدوا أن ظهور أعراض جديدة لا يعني بالضرورة الإصابة بمرض مستقل، إذ قد يكون تعديل الجرعة أو تغيير العلاج، بإشراف طبي، كافياً لمعالجة المشكلة.