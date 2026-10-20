سر المعمرين.. بحث صيني يكشف التفاصيل





وتشير أبحاث سابقة إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة الكاملة ذات المصدر النباتي والدهون الصحية ترتبط عموماً بإطالة العمر. إلا أن دور اللحوم ما زال محل نقاش علمي، خصوصاً لدى كبار السن.

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وفي دراسة صينية واسعة شملت أكثر من 5000 شخص تجاوزت أعمارهم 80 عاماً، وجد الباحثون أن النساء اللواتي يتناولن اللحوم كنّ أكثر عرضة لبلوغ سن المئة مقارنة بالنباتيات. ولم يُظهر التحليل وجود علاقة واضحة بين النظام النباتي وطول العمر لدى الرجال. يعيش البشر اليوم أعماراً أطول من أي وقت مضى، إذ يتوقع العلماء أن يتجاوز عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 80 عاماً نصف مليار نسمة بحلول عام 2050. ووفقاً لما نشره موقع Science Alert نقلاً عن الدورية الأميركية للتغذية السريرية، يواصل الباحثون دراسة الأنماط الغذائية المرتبطة بطول العمر والتمتع بصحة أفضل في المراحل المتقدمة من الحياة.وتشير أبحاث سابقة إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة الكاملة ذات المصدر النباتي والدهون الصحية ترتبط عموماً بإطالة العمر. إلا أن دور اللحوم ما زال محل نقاش علمي، خصوصاً لدى كبار السن.وفي دراسة صينية واسعة شملت أكثر من 5000 شخص تجاوزت أعمارهم 80 عاماً، وجد الباحثون أن النساء اللواتي يتناولن اللحوم كنّ أكثر عرضة لبلوغ سن المئة مقارنة بالنباتيات. ولم يُظهر التحليل وجود علاقة واضحة بين النظام النباتي وطول العمر لدى الرجال.

كما أظهرت النتائج أن النساء النباتيات اللواتي يعانين من نقص الوزن كانت فرصهن أقل في الوصول إلى سن المئة مقارنة بمن يتناولن اللحوم. وبيّن الباحثون أن تناول اللحوم يومياً ارتبط بزيادة احتمال بلوغ سن المئة بنسبة 44% لدى كبار السن الذين يعانون من انخفاض الوزن، بينما لم يظهر هذا التأثير لدى أصحاب الوزن الطبيعي أو الزائد.



في المقابل، كانت فرص بلوغ سن المئة لدى النباتيين الذين يتناولون الأسماك أو منتجات الألبان أو البيض مشابهة لفرص آكلي اللحوم، ما يشير إلى أهمية الحصول على المغذيات الأساسية والبروتين الكافي بغض النظر عن نوع .

واستندت الدراسة إلى بيانات "المسح الصيني الطولي للشيخوخة الصحية" (CLHLS)، أحد أكبر المشاريع البحثية الخاصة بكبار السن في العالم. وقارن الباحثون بيانات 1459 شخصاً تجاوزوا سن المئة مع 3744 شخصاً تراوحت أعمارهم بين 80 و99 عاماً.



ورجّحت الدراسة أن مؤشر كتلة الجسم يلعب دوراً مهماً في تفسير العلاقة بين النظام الغذائي وطول العمر. ويشير الباحثون إلى أن انخفاض الوزن لدى كبار السن قد يزيد من مخاطر سوء التغذية وفقدان الكتلة العضلية، ما قد يؤثر سلباً في فرص العيش لفترات أطول.