متى يصبح استخدام سماعات الأذن خطراً؟

أصبحت سماعات الأذن جزءاً أساسياً من الحياة اليومية لدى كثير من الشباب، سواء للاستماع إلى الموسيقى أو متابعة البودكاست أو التخفيف من الشعور بالملل أثناء التنقل والعمل وإنجاز المهام المنزلية. لكن هذه العادة التي تبدو بسيطة قد تحمل آثاراً تتجاوز الأذنين، لتطال التواصل الاجتماعي والصحة النفسية والقدرة على التركيز والاستمتاع بلحظات الهدوء.

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وتعكس تجارب أفراد من جيل «زد» مدى ارتباطهم بهذه الأجهزة؛ إذ بات بعضهم يستخدمها منذ لحظة الاستيقاظ وحتى الاستعداد للنوم، ما يثير تساؤلات لدى الباحثين بشأن تأثير الاستماع المستمر في علاقتنا بالآخرين وقدرتنا على التفاعل مع العالم المحيط بنا، وفقاً لتقرير نشرته شبكة « إن» الأميركية.

ساعات طويلة من الاستماع يومياً

تقول أتيرا غالي، البالغة من العمر 24 عاماً والمقيمة في نيويورك، إنها استمعت إلى الموسيقى لمدة 33 ألفاً و500 دقيقة بحلول منتصف تشرين الثاني من العام الماضي، وفقاً لملخص الاستماع السنوي الذي يقدمه تطبيق «سبوتيفاي».

وتوضح غالي أنها تجد صعوبة في إنجاز بعض الأعمال المنزلية البسيطة، مثل غسل الأطباق، من دون ارتداء سماعات الأذن. وتضيف أنها تستمع إلى الموسيقى أو البودكاست خلال معظم يومها، بدءاً من طريقها إلى العمل، مروراً بساعات العمل، وصولاً إلى العودة إلى المنزل وإنجاز المهام المسائية.

ولا تقتصر هذه الظاهرة على تجربة فردية؛ فقد أظهر استطلاع أجرته مؤسسة «إديسون ريسيرش»، ونُشرت نتائجه في أيار، أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و34 عاماً يستمعون في المتوسط إلى محتوى صوتي لمدة أربع ساعات ونصف الساعة يومياً، سواء كان موسيقى أو بودكاست أو غير ذلك.

كذلك، أفاد متحدث باسم «سبوتيفاي» بأن نحو 56 في المائة من مرات الاستماع إلى الموسيقى عبر المنصة عالمياً، خلال الفترة الممتدة من الأول من كانون الثاني إلى 25 تشرين الثاني 2025، جاءت من مستخدمي جيل «زد».

ورغم أن هذه الأجهزة توفر الترفيه وتساعد على تمضية الوقت، فإن استخدامها بصورة متواصلة يدفع الخبراء إلى التساؤل عما إذا كانت تحرم أصحابها من فرص التواصل العفوي مع الآخرين، ومن لحظات التأمل التي تتيح ترتيب الأفكار والمشاعر.

هل تحولت السماعات إلى وسيلة للعزلة؟

ترى غلوريا مارك، أستاذة المعلوماتية ومستشارة رئيس جامعة كاليفورنيا في إرفاين، أن ارتداء سماعات الأذن قد يتحول إلى وسيلة لعزل الشخص عن محيطه، حتى عندما لا تكون هذه هي نيته الأساسية.

فبالنسبة إلى كثيرين، لم يعد استخدام السماعات قراراً واعياً بالابتعاد عن الآخرين، بل أصبح عادة تلقائية ترافق التنقل والعمل والانتظار وحتى ممارسة الأنشطة اليومية.

، يشير ريتشارد ديفيدسون، مؤسس ومدير مركز «العقول السليمة» في جامعة ويسكونسن-ماديسون، إلى أن الاستخدام المستمر للسماعات قد يؤدي إلى تفويت فرص عديدة للتفاعل الاجتماعي، ولا سيما بين الطلاب والشباب.

ويقدّر ديفيدسون أن نحو 90 في المائة من الطلاب الذين يتنقلون داخل الحرم الجامعي في مدينة ماديسون يضعون سماعات الأذن، لافتاً إلى أن هذا المشهد لم يكن شائعاً بالدرجة نفسها قبل عشر سنوات.

ويؤكد أن إحدى أهم فوائد التعليم الجامعي تتمثل في التعرف إلى أشخاص جدد ينتمون إلى خلفيات وتجارب مختلفة، لكن هذه الفرص قد تتراجع عندما ينشغل الجميع بالمحتوى الصوتي بدلاً من التواصل المباشر.

ولا تقتصر الظاهرة على الجامعات، إذ يلاحظ ديفيدسون أن كثيرين في المقاهي وأماكن الانتظار يلجأون فوراً إلى هواتفهم، بدلاً من ترك مساحة للتفاعل العفوي، مثل تبادل الابتسامات أو بدء حديث قصير مع شخص غريب.

وتروي أنابيل فرانكلين، البالغة من العمر 24 عاماً والمقيمة في نيويورك، أنها فوجئت بمشهد في مسلسل تلفزيوني يعود إلى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ظهرت فيه الشخصية الرئيسية جالسة على مقعد تنتظر شخصاً، وتنظر حولها من دون استخدام الهاتف أو الاستماع إلى الموسيقى.

وترى فرانكلين أن هذا المشهد يعكس تغيراً في عادات الناس، مضيفة أنها لا تتذكر آخر مرة شاهدت فيها شخصاً يجلس بمفرده ويترك أفكاره تتدفق من دون اللجوء إلى وسيلة تشتيت.

وتقول إنها تستمع إلى الموسيقى أو البودكاست نحو 12 ساعة يومياً، وإن ارتداء السماعات أصبح جزءاً من روتينها اليومي، حتى وإن كانت لا تعتبر نفسها معتمدة عليها بالضرورة.

التواصل اليومي قد يحد من الشعور بالوحدة

يحذر الخبراء من أن الانشغال المستمر بالسماعات قد يقلل فرص التواصل الإنساني البسيط، الذي يمكن أن يسهم في تحسين الحالة النفسية وتعزيز الشعور بالانتماء.

ووفقاً لديفيدسون، فإن التفاعلات العابرة مع الآخرين، حتى لو اقتصرت على حديث قصير مع شخص غريب، قد تكون ذات قيمة كبيرة للرفاه النفسي، لأنها فرص متاحة بصورة متكررة في الحياة اليومية.

لكن عندما يضع الشخص سماعات الأذن باستمرار، فإنه قد يرسل، من دون قصد، إشارة إلى الآخرين بأنه لا يرغب في الحديث أو التواصل.

ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة في ظل انتشار الشعور بالوحدة؛ إذ يشير التقرير إلى أن هذه المشكلة تؤثر فيما يصل إلى واحد من كل خمسة أميركيين.

ولا يعني ذلك أن ارتداء السماعات يؤدي حتماً إلى العزلة، لكن الإفراط في استخدامها قد يقلل فرص بناء العلاقات والتواصل العفوي، خصوصاً عندما تصبح الخيار الافتراضي في كل لحظة فراغ.

الصمت ليس وقتاً ضائعاً

إلى جانب تأثيرها المحتمل في العلاقات الاجتماعية، قد يحد الاستخدام المستمر لسماعات الأذن من قدرة الإنسان على الاستمتاع بالهدوء والبقاء حاضراً ذهنياً.

وتوضح غلوريا مارك أن الاعتياد على ملء كل لحظة بالموسيقى أو المحتوى الصوتي قد يجعل الجلوس في صمت أمراً غير مألوف، ويقلل قدرة الشخص على ترك أفكاره تتدفق بصورة طبيعية.

وتشير إلى أن اللحظات التي تبدو فارغة، مثل الانتظار أو الجلوس بمفردنا، قد تحمل قيمة حقيقية، لأنها تتيح للعقل فرصة للتأمل ومعالجة الأفكار والمشاعر بعيداً عن المؤثرات المستمرة.

من جهته، يصف ديفيدسون الوعي بأنه القدرة على توجيه الانتباه عمداً إلى ما نفعله في اللحظة الراهنة، بدلاً من الانجراف وراء الأفكار أو المشتتات.

ويوضح أن اللجوء إلى الموسيقى أو الهاتف قد يساعد على الابتعاد مؤقتاً عن الأفكار المزعجة أو الاجترار الفكري، لكنه لا يضمن معالجة هذه المشاعر على المدى .

ويضيف أن تعلم قضاء بعض الوقت من دون سماعات أو وسائل تشتيت أخرى قد يساعد القدرة على الانتباه إلى الأنشطة اليومية، وملاحظة ما يحدث في البيئة المحيطة.

وكانت دراسة أُجريت عام 2010 قد وجدت أن البالغين يقضون نحو 47 في المائة من ساعات يقظتهم وهم يفكرون في أمور لا ترتبط بما يحدث أمامهم فعلياً. ويرى ديفيدسون أن الانشغال بالمشتتات قد يزيد صعوبة البقاء منتبهين إلى اللحظة الراهنة.

أضرار صحية محتملة للاستخدام المفرط

لا تقتصر مخاطر الإفراط في استخدام سماعات الأذن على الجوانب النفسية والاجتماعية، بل قد تشمل أيضاً مشكلات صحية، خصوصاً عند الاستماع إلى الصوت بمستويات مرتفعة أو ارتداء السماعات لفترات طويلة من دون فواصل.

ومن أبرز هذه المخاطر:

ضعف السمع: قد يؤدي التعرض المتكرر للأصوات المرتفعة إلى تلف الخلايا الحسية في الأذن الداخلية، وهو تلف قد يكون دائماً. ويعتمد الخطر على مستوى الصوت ومدة التعرض له، وليس على مدة الاستخدام وحدها.

قد يؤدي التعرض المتكرر للأصوات المرتفعة إلى تلف الخلايا الحسية في الأذن الداخلية، وهو تلف قد يكون دائماً. ويعتمد الخطر على مستوى الصوت ومدة التعرض له، وليس على مدة الاستخدام وحدها. طنين الأذن: قد يتسبب التعرض للضوضاء المرتفعة في ظهور رنين أو أصوات داخل الأذن، حتى في غياب مصدر صوتي خارجي.

قد يتسبب التعرض للضوضاء المرتفعة في ظهور رنين أو أصوات داخل الأذن، حتى في غياب مصدر صوتي خارجي. تراكم شمع الأذن: قد تعيق بعض السماعات خروج الشمع بصورة طبيعية، أو تدفعه إلى عمق القناة السمعية، ما يزيد احتمال الانسداد.

قد تعيق بعض السماعات خروج الشمع بصورة طبيعية، أو تدفعه إلى عمق القناة السمعية، ما يزيد احتمال الانسداد. التهابات الأذن: قد يؤدي الاستخدام الطويل، خصوصاً مع الرطوبة أو عدم تنظيف السماعات، إلى تهيئة ظروف تساعد على نمو البكتيريا أو الفطريات. كما أن مشاركة السماعات قد تسهم في انتقال العدوى.

قد يؤدي الاستخدام الطويل، خصوصاً مع الرطوبة أو عدم تنظيف السماعات، إلى تهيئة ظروف تساعد على نمو البكتيريا أو الفطريات. كما أن مشاركة السماعات قد تسهم في انتقال العدوى. الصداع والانزعاج: قد يؤدي الصوت المرتفع أو الضغط الناتج عن السماعات غير المناسبة إلى الشعور بالصداع أو الألم وعدم الراحة، وقد يعاني بعض الأشخاص من الدوخة.

قد يؤدي الصوت المرتفع أو الضغط الناتج عن السماعات غير المناسبة إلى الشعور بالصداع أو الألم وعدم الراحة، وقد يعاني بعض الأشخاص من الدوخة. آلام الفك والوجه: قد تسبب السماعات غير الملائمة ضغطاً موضعياً أو انزعاجاً يمتد إلى المناطق المحيطة بالأذن، بما فيها الفك والوجه.

كيف تستخدم سماعات الأذن بطريقة أكثر أماناً؟

يمكن تقليل المخاطر المرتبطة بالسماعات من خلال اتباع مجموعة من الإجراءات البسيطة:

خفض مستوى الصوت: تجنب رفعه إلى مستويات مرتفعة، ولا سيما في الأماكن الصاخبة التي قد تدفعك إلى زيادة شدته.

تجنب رفعه إلى مستويات مرتفعة، ولا سيما في الأماكن الصاخبة التي قد تدفعك إلى زيادة شدته. أخذ فترات راحة: انزع السماعات بانتظام، وامنح أذنيك وقتاً بعيداً عن الصوت، خصوصاً عند استخدامها لساعات طويلة.

انزع السماعات بانتظام، وامنح أذنيك وقتاً بعيداً عن الصوت، خصوصاً عند استخدامها لساعات طويلة. اختيار السماعات المناسبة: اختر نوعاً مريحاً يلائم أذنيك. وقد تساعد السماعات العازلة للضوضاء على تجنب رفع الصوت في البيئات الصاخبة، شرط استخدامها بصورة صحيحة.

اختر نوعاً مريحاً يلائم أذنيك. وقد تساعد السماعات العازلة للضوضاء على تجنب رفع الصوت في البيئات الصاخبة، شرط استخدامها بصورة صحيحة. تنظيف السماعات بانتظام: اتبع تعليمات الشركة المصنّعة لتنظيفها، وتجنب مشاركتها مع الآخرين للحد من احتمال انتقال العدوى.

اتبع تعليمات الشركة المصنّعة لتنظيفها، وتجنب مشاركتها مع الآخرين للحد من احتمال انتقال العدوى. تخصيص وقت للهدوء: جرّب التنقل أو إنجاز بعض الأعمال اليومية من دون الاستماع إلى محتوى صوتي، واستفد من فترات الانتظار للانتباه إلى محيطك أو الاسترخاء.

جرّب التنقل أو إنجاز بعض الأعمال اليومية من دون الاستماع إلى محتوى صوتي، واستفد من فترات الانتظار للانتباه إلى محيطك أو الاسترخاء. الانتباه إلى العلامات التحذيرية: إذا لاحظت طنيناً مستمراً أو ضعفاً في السمع أو ألماً متكرراً في الأذن، فمن الأفضل مراجعة اختصاصي صحي.

وتجدر الإشارة إلى أن قاعدة "60/60"، التي تنصح باستخدام السماعات لمدة لا تتجاوز 60 دقيقة مع إبقاء الصوت دون 60 في المائة من الحد ، تُستخدم كتوجيه مبسط، لكنها ليست ضماناً للسلامة؛ إذ تختلف مستويات الصوت الفعلية بين الأجهزة والسماعات.

التوازن هو الحل

لا تعني هذه المخاوف ضرورة التخلي عن سماعات الأذن أو الامتناع عن الاستماع إلى الموسيقى والبودكاست، فهذه الوسائل قد توفر المتعة والاسترخاء وتساعد على تمضية الوقت.

لكن التحدي يكمن في ألا تتحول إلى وسيلة دائمة لملء كل لحظة صمت أو تجنب كل فرصة للتواصل مع الآخرين.

وقد يكون تخصيص بعض الوقت يومياً من دون سماعات خطوة بسيطة لاستعادة التواصل مع المحيط، وإتاحة مساحة للتفكير والهدوء، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حماية السمع من مستويات الصوت المرتفعة والتعرض المطول للضوضاء.