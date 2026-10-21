تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

أين تحفظ رغيفك؟

Lebanon 24
21-10-2026 | 02:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
أين تحفظ رغيفك؟
أين تحفظ رغيفك؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قد يبدو وضع الخبز في الثلاجة وسيلة للحفاظ على طراوته، لكن خبراء في صناعة الخبز يقولون إن التبريد يسرع فقدانه لقوامه الطري، بينما يوصون بالتجميد عند الرغبة في الاحتفاظ به مدة أطول.

وبين الأكياس الورقية والأغلفة وصناديق الخبز، تختلف الخيارات بحسب نوع الرغيف ومدة حفظه، مع أهمية التمييز بين الحفاظ على الطراوة ومنع التلف.
Advertisement

توضح صوفيا هاندشوه، الشريكة المؤسسة لمخبز "ساوردو صوفيا" في لندن، أن النشا الموجود في الدقيق يمتص الماء أثناء الخَبز، بما يمنح الرغيف قوامه الطري، قبل أن يبدأ هذا القوام بالتغير بعد خروجه من الفرن وتبريده.

وتوصي باستخدام كيس ورقي مقاوم للدهون، من النوع المستخدم في بعض المخابز، أو أغلفة شمع النحل لحفظ الخبز.

أما راشيل مورغان، الشريكة المؤسسة لمخبز "تويلف تراينغلز" في إدنبرة، فتحذر من أن صناديق الخبز قد تحبس الرطوبة، فتلين القشرة الخارجية وتوفر ظروفا تساعد على نمو العفن.

يصف فلورين غراما، من مخبز "تارن" في شمال لندن، الثلاجة بأنها من أسوأ الخيارات للحفاظ على طراوة الخبز، مشيرا إلى أنه قد يفقدها خلال يوم واحد.

ويستشهد بما أورده هارولد ماكغي، مؤلف كتاب "عن الطعام والطهي"، من أن الخبز المحفوظ عند 7 درجات مئوية قد يفقد طراوته خلال يوم بالقدر نفسه الذي يفقدها به خبز محفوظ عند 30 درجة خلال 6 أيام. وتتعلق هذه المقارنة بالطراوة، لا بمدة صلاحية الخبز للأكل.

إذا لم يكن الخبز سيستهلك خلال بضعة أيام، ينصح غراما بتقطيعه إلى شرائح، ثم تغليفها بإحكام ووضعها في المجمّد. وتتيح هذه الطريقة إخراج الكمية المطلوبة وتحميصها مباشرة من دون انتظار ذوبانها.

وتقول هاندشوه إنه يمكن أيضا تجميد الرغيف كاملا، ثم تركه ليذوب قبل تسخينه في فرن عند نحو 160 درجة مئوية.

ولإنعاش رغيف فقد بعض طراوته، تقترح تسخينه في الفرن لمدة تتراوح بين 5 و10 دقائق، بما يساعد على تحسين قوامه مؤقتا.

يمكن تحويل الخبز الذي فقد طراوته إلى مكونات لوصفات أخرى، بدلا من التخلص منه.

وتقترح هاندشوه تقطيعه إلى مكعبات وخلطها بزيت الزيتون والملح والثوم والزعتر، ثم خبزها لمدة تتراوح بين 10 و20 دقيقة، للحصول على قطع مقرمشة تُضاف إلى السلطات.

كما يمكن تقطيع خبز العجين المخمر إلى شرائح رقيقة، ورشها بزيت الزيتون وتحميصها لتقديمها مع الحساء.

وتنصح مورغان بتحويل الأطراف اليابسة إلى فتات يُستخدم لتغليف الدجاج أو إضافته إلى كرات اللحم، أو تحميره بزيت الزيتون ورشه على المعكرونة.

أما غراما، فيقترح ترطيب الرغيف بقليل من الماء، ثم تقطيعه وحشوه بالزبدة المنكهة بالثوم والأعشاب، مع إمكانية إضافة الجبن، قبل تسخينه في الفرن.

وتخص هذه الاستخدامات الخبز اليابس الخالي من علامات التلف؛ أما الخبز الذي ظهر عليه العفن فلا يصلح لإعادة الاستخدام أو المعالجة بالتسخين.
مواضيع ذات صلة
النائب نبيل بدر: أين المهل أين الخطة وأين التنفيذ؟ فهل تُؤخذ القرارات للتصفيق وليس للتنفيذ؟
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 16:47:07 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة عمال المخابز: رغيف الخبز خط أحمر
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 16:47:07 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي: متمسكون بالحلول الدبلوماسية وملتزمون التوصل إلى حلّ سلمي يحفظ مصالح إيران
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 16:47:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرع: نرفض محاولات إسرائيل الدائمة لفرض الأمر الواقع ونريد سلاما عادلا يحفظ حق الجميع
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 16:47:07 Lebanon 24 Lebanon 24

يوم واحد

الزيتون

الطراوة

مورغان

هارولد

الخال

كاني

لندن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
08:52 | 2026-10-21
Lebanon24
07:35 | 2026-10-21
Lebanon24
04:00 | 2026-10-21
Lebanon24
02:31 | 2026-10-21
Lebanon24
00:13 | 2026-10-21
Lebanon24
23:38 | 2026-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24