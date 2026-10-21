تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

هل قيلولتك اليومية علامة على مشكلة صحية أكثر خطورة؟ دراسة تجيب

Lebanon 24
21-10-2026 | 04:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
هل قيلولتك اليومية علامة على مشكلة صحية أكثر خطورة؟ دراسة تجيب
هل قيلولتك اليومية علامة على مشكلة صحية أكثر خطورة؟ دراسة تجيب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يمكن أن تكون القيلولة وسيلة جيدة لاستعادة النشاط وتعزيز مستويات الطاقة خلال اليوم، لكن خبراء يحذرون من أن الإفراط في النوم أثناء النهار قد يكون أيضا مؤشرا على وجود مشكلة تتعلق بصحة الدماغ.

ووفقا لدراسة حديثة امتدت 10 سنوات وشملت نحو ألف شخص من المستفيدين من برنامج التأمين الصحي الحكومي الأميركي، ممن تبلغ أعمارهم 65 عاما فما فوق، فإن كبار السن الذين اعتادوا أخذ قيلولة يوميا أو في معظم أيام الأسبوع كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 48 بالمئة مقارنة بغيرهم.
Advertisement

كما ارتبطت القيلولة غير المقصودة، أي عندما يغفو الشخص من دون أن يخطط لذلك، وكذلك القيلولة التي تستمر لمدة 30 دقيقة أو أقل، بزيادة خطر الإصابة بالخرف بنسبة تقارب 40 بالمئة، وفقا لما أعلنته كلية "بلومبرغ" للصحة العامة بجامعة "جونز هوبكنز" الأميركية في بيان.

ويعتقد الباحثون أن العلاقة بين القيلولة وخطر الإصابة بالخرف قد تكون علاقة ثنائية الاتجاه، بمعنى أن كلا منهما قد يرتبط بالآخر ويؤثر فيه.
فمن ناحية، قد تكون القيلولة المتكررة عاملا مرتبطا بارتفاع خطر الإصابة بالخرف، ومن ناحية أخرى، فإن تدهور مناطق معينة في الدماغ مسؤولة عن تنظيم اليقظة قد يؤدي إلى زيادة حاجة الشخص إلى النوم خلال ساعات النهار.

وقد ثبت حدوث مثل هذه التغيرات لدى المصابين بمرض ألزهايمر، الذي يعد الشكل الأكثر شيوعا من أشكال الخرف.

وأوضح آدم سبيرا الباحث الرئيسي المشرف على الدراسة والأستاذ في قسم الصحة النفسية بكلية "بلومبرغ" للصحة العامة، أنه "قد تكون زيادة وتيرة القيلولة مؤشرا على تغيرات تحدث بالفعل داخل الدماغ، بدلا من أن تكون القيلولة نفسها سببا في التغيرات الدماغية التي تؤدي إلى الإصابة بالخرف"، حسبما نقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وبعبارة أخرى، فإن كثرة النوم أثناء النهار قد لا تكون هي التي تتسبب في تدهور صحة الدماغ، وإنما قد تكون إحدى العلامات المبكرة على وجود تغيرات عصبية بدأت تحدث بالفعل.

ويرى الباحثون أن متابعة عادات القيلولة لدى كبار السن قد تساعد مستقبلا في تحديد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالخرف، وربما تتيح اكتشاف بعض المؤشرات التحذيرية قبل ظهور الأعراض الواضحة للمرض.
هل تسبب القيلولة الإصابة بالخرف؟

رغم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، يشدد الباحثون على ضرورة التعامل معها بحذر، فالدراسة قائمة على الملاحظة والرصد، وهو ما يعني أنها كشفت عن وجود ارتباط إحصائي بين عادات القيلولة وزيادة احتمالات الإصابة بالخرف، لكنها لم تثبت أن القيلولة تسبب الخرف بصورة مباشرة.

لهذا السبب، يأمل الباحثون إجراء دراسات مستقبلية تستمر لفترات أطول، وتأخذ في الاعتبار الحالة العامة للنوم لدى المشاركين، بما في ذلك جودة النوم الليلي ومدته وانتظامه.

ومن شأن هذه الأبحاث أن تساعد على فهم طبيعة العلاقة بين القيلولة والخرف بصورة أكثر دقة، وتحديد ما إذا كان تغيير عادات النوم أثناء النهار يمكن أن ينعكس إيجابيا على صحة الدماغ، أو يسهم في تقليل احتمالات الإصابة بالخرف.

وتأتي النتائج الجديدة استكمالا لأبحاث مماثلة أجراها باحثون في جامعتي "هارفارد" و"راش" الأميركيتين.

فقد أظهرت دراسة نشرت في نيسان الماضي، أن القيلولة الطويلة والمتكررة ترتبط بزيادة خطر الوفاة، فضلا عن احتمال وجود أمراض ومشكلات صحية كامنة لدى كبار السن.
مواضيع ذات صلة
هل من رابط بين سرعة التفكير وبكتيريا اللسان؟ دراسة تجيب
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 16:47:17 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يمكن أكل الفاكهة دون قفزة سريعة في سكر الدم؟ دراسة تجيب
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 16:47:17 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تؤثر درجات الحرارة خلال الصيف في ضغط الدم؟ دراسة تجيب
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 16:47:17 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة جديدة: عيناك قد تكشفان مشكلة في قلبك قبل أن تشعر بها
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 16:47:17 Lebanon 24 Lebanon 24

الحالة العامة

البريطانية

البريطاني

أستاذ في

بلومبرغ

الرئيسي

الطويل

الملاح

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
08:52 | 2026-10-21
Lebanon24
07:35 | 2026-10-21
Lebanon24
02:31 | 2026-10-21
Lebanon24
02:00 | 2026-10-21
Lebanon24
00:13 | 2026-10-21
Lebanon24
23:38 | 2026-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24