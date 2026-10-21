تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

هل يختلف تأثير "فيتامين ب12" حسب وقت تناوله؟

Lebanon 24
21-10-2026 | 10:32
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
هل يختلف تأثير فيتامين ب12 حسب وقت تناوله؟
هل يختلف تأثير فيتامين ب12 حسب وقت تناوله؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لا يوجد وقت محدد يُعد الأفضل لتناول "فيتامين ب12"، إذ يرى خبراء التغذية أن الانتظام في تناوله والالتزام بالجرعة المناسبة أكثر أهمية من توقيت الحصول عليه، مع إمكانية تناوله صباحاً لتجنب أي تأثير محتمل في النوم.
Advertisement

ويؤدي "فيتامين ب12" دوراً أساسياً في دعم صحة الأعصاب، وتكوين خلايا الدم الحمراء، والمساعدة في تحويل الطعام إلى طاقة. ويمكن الحصول عليه من مصادر غذائية، مثل البيض والأسماك والمحار، فيما قد يحتاج بعض الأشخاص إلى المكملات لتعويض النقص.
 
وبحسب موقع "هيلث"، توضح ميغان ماير، المتخصصة في التواصل العلمي، أن "فيتامين ب12" قابل للذوبان في الماء، وتشير بعض الأدلة المحدودة إلى احتمال تأثيره في النوم، ما قد يجعل تناوله في وقت مبكر من اليوم خياراً مناسباً. ومع ذلك، تؤكد تاليا فولادور، أخصائية التغذية المسجلة، أنه لا يوجد توقيت مثالي يناسب الجميع.

وبحسب خبراء التغذية، تتأثر فعالية المكملات بعوامل عدة، منها شكل المكمل، ومستويات حمض المعدة، ومخزون الجسم من الفيتامين، وقدرته على إنتاج بروتين يُعرف باسم "العامل الداخلي"، وهو ضروري لامتصاص "فيتامين ب12".

وقد يحتاج الأشخاص الذين يعانون صعوبة في امتصاصه إلى مكملات بجرعات أعلى أو إلى الحقن، وفقاً لتقييم الطبيب.

وينصح الخبراء بالحصول على الفيتامين من الغذاء كلما أمكن، إذ يوجد طبيعياً في المنتجات الحيوانية، كما يُضاف إلى بعض الأطعمة، مثل حبوب الإفطار والحليب النباتي والخميرة الغذائية.

وقد يستفيد الأشخاص الذين يعانون نقصاً في الفيتامين، والذي يمكن التحقق منه بفحص الدم، من تناول المكملات. 
 
وتشمل الفئات الأكثر عرضة للنقص النباتيين، والأشخاص المصابين بحالات تؤثر في امتصاص العناصر الغذائية، مثل الداء البطني (السيلياك) وداء كرون.

وتبلغ الكمية اليومية الموصى بها لمعظم البالغين نحو 2.4 ميكروغرام، بينما قد تحتوي المكملات على جرعات تصل إلى 1000 ميكروغرام أو أكثر بحسب الحاجة. ويُفضّل تحديد الجرعة المناسبة بالتشاور مع مختص، خصوصاً عند وجود نقص أو مشكلة في الامتصاص. (إرم نيوز) 
مواضيع ذات صلة
ماذا يحدث عند تناول فيتامين "ب2" لعلاج الصداع النصفي؟
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 03:26:28 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تعتمد فوائد الفيتامينات على وقت تناولها؟
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 03:26:28 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم أفضل وقت لتناول القهوة
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 03:26:28 Lebanon 24 Lebanon 24
متى يكون أفضل وقت لتناول مرق العظام؟ إليك الإجابة
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 03:26:28 Lebanon 24 Lebanon 24

في تناوله

من اليوم

الحمرا

التزام

ميغان

العلم

السيل

الحص

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
15:30 | 2026-10-21
Lebanon24
12:05 | 2026-10-21
Lebanon24
08:52 | 2026-10-21
Lebanon24
07:35 | 2026-10-21
Lebanon24
04:00 | 2026-10-21
Lebanon24
02:31 | 2026-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24